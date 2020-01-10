Ребенок умер от сальмонеллеза после посещения кафе в Перми

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.



Пермь. Пермский край. Массовое заражение сальмонеллезом с одним летальным исходом после посещения кафе отмечено в Перми. Расследование ведет краевое Управление Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отравление произошло 15 ноября 2019 года. Все пострадавшие (а это 35 человек, в том числе трое детей) побывали в тот день в двух заведениях общепита, расположенных в Индустриальном районе города. 27 декабря один из заразившихся сальмонеллезом – 11-летний мальчик – скончался в инфекционной больнице.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

По факту заражения сальмонеллезом остальных пострадавших расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные в отношении товаров или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В настоящее время правоохранительные органы собирают и фиксируют доказательства совершения указанных преступлений, добавили в пресс-службе краевого Управления Следственного комитета.