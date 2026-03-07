Закрыть
Назначен новый замруководителя следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике

12:29, 07 марта, 2026
#Следственный комитет\n#назначения
Источник фото: СУ СК РФ по УР
Им стал уроженец Удмуртии Андрей Чирков.

Ижевск. Удмуртия. Приказом председателя Следственного комитета России заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике назначен полковник юстиции Андрей Чирков. Об этом сообщается на сайте ведомства.  

Наша справка: Андрей Викторович Чирков родился в 1974 году в Удмуртской АССР, получил высшее юридическое образование в УдГУ. 

В 1995 году поступил на службу в органы прокуратуры. 

До этого назначения занимал должность руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета РФ по УР.

 

#Следственный комитет\n#назначения