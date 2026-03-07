Ижевск. Удмуртия. Приказом председателя Следственного комитета России заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике назначен полковник юстиции Андрей Чирков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Наша справка: Андрей Викторович Чирков родился в 1974 году в Удмуртской АССР, получил высшее юридическое образование в УдГУ.

В 1995 году поступил на службу в органы прокуратуры.

До этого назначения занимал должность руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета РФ по УР.