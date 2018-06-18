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Ребенок погиб после нападения собаки в Коломне

17:35, 18 июня, 2018
Евгений Кандаков
17:35, 18 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#дети\n#Следственный комитет\n#животные\n#гибель человека\n#Московская область\n#собака
Фото: pixabay.com
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Агрессивное животное вырвалось на свободу из вольера.  

Коломна. Московская область. Укушенный собакой ребенок скончался в больнице. Трагический случай произошел в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщает RT.

По данным Следственного комитета, мать с полуторагодовалым мальчиком приехала в гости к знакомым в Коломну. Там ребенка покусала собака, которая содержалась в вольере, но сумела оттуда выбраться. Малыш скончался в больнице. 

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», отметили в СКР.

17:35, 18 июня, 2018
Евгений Кандаков
578
0
#дети\n#Следственный комитет\n#животные\n#гибель человека\n#Московская область\n#собака

 

 

 


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