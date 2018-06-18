Ребенок погиб после нападения собаки в Коломне

Агрессивное животное вырвалось на свободу из вольера.

Коломна. Московская область. Укушенный собакой ребенок скончался в больнице. Трагический случай произошел в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщает RT.

По данным Следственного комитета, мать с полуторагодовалым мальчиком приехала в гости к знакомым в Коломну. Там ребенка покусала собака, которая содержалась в вольере, но сумела оттуда выбраться. Малыш скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», отметили в СКР.