Литературовед Федор Капица скончался в Москве

Он умер на 67-м году жизни из-за продолжительной болезни легких.

Москва. Литературовед, фольклорист, ученый Федор Капица, сын известного физика Сергея Капицы, скончался на 67-м году жизни в Москве. Пресс-секретарь президента Российской академии наук Светлана Попова заявила, что он умер в результате продолжительной болезни легких, сообщает «Интерфакс».

Она добавила, что у Федора Капицы осталось два внука: «славная династия, начало которой положил нобелевский лауреат, великий физик Петр Капица, продолжилась».

Федор Капица родился в Москве 17 августа 1950 года. В 1975 году он окончил филологический факультет Московского педагогического университета (МПГУ) и аспирантуру в Институте мировой литературы Российской Академии Наук (РАН). С 1975 по 1977 годы Федор Капица работал в отделе редких книг и комплектования Российской государственной библиотеки и читал курс фольклора на филфаке МПГУ.

С 1982 года он был научным сотрудником отдела фольклора Институт мировой литературы им. А. М. Горького (ИМПЛИ) РАН. В 1987 году Капица стал кандидатом филологических наук. С 1997 года являлся ведущим научным сотрудником ИМЛИ РАН, с 2004 года – отдела древнеславянских литератур.