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      Литературовед Федор Капица скончался в Москве

      15:47, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:47, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      26
      0
      #литература\n#Россия\n#смерть\n#ученые
      Фото: lapadom.livejournal.com/1522166
      26
      0

      Он умер на 67-м году жизни из-за продолжительной болезни легких.

      Москва. Литературовед, фольклорист, ученый Федор Капица, сын известного физика Сергея Капицы, скончался на 67-м году жизни в Москве. Пресс-секретарь президента Российской академии наук Светлана Попова заявила, что он умер в результате продолжительной болезни легких, сообщает «Интерфакс».

      Она добавила, что у Федора Капицы осталось два внука: «славная династия, начало которой положил нобелевский лауреат, великий физик Петр Капица, продолжилась».

      Федор Капица родился в Москве 17 августа 1950 года. В 1975 году он окончил филологический факультет Московского педагогического университета (МПГУ) и аспирантуру в Институте мировой литературы Российской Академии Наук (РАН). С 1975 по 1977 годы Федор Капица работал в отделе редких книг и комплектования Российской государственной библиотеки и читал курс фольклора на филфаке МПГУ.

      С 1982 года он был научным сотрудником отдела фольклора Институт мировой литературы им. А. М. Горького (ИМПЛИ) РАН. В 1987 году Капица стал кандидатом филологических наук. С 1997 года являлся ведущим научным сотрудником ИМЛИ РАН, с 2004 года – отдела древнеславянских литератур.

      15:47, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      26
      0
      #литература\n#Россия\n#смерть\n#ученые
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