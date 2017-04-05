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      В Санкт-Петербурге задержали шестерых подозреваемых в подготовке терактов

      14:35, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:35, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      72
      0
      #взрыв\n#метро\n#теракт\n#преступность\n#смерть\n#Питер\n#террористы
      Фото: pixabay.com/
      72
      0

      Все они являются выходцами из Средней Азии.

      Санкт-Петербург. Шестерых выходцев из республик Средней Азии задержали в Санкт-Петербурге. Операция прошла в среду, 5 апреля, сообщается на официальном сайте Следственного комитета СКР по Санкт-Петербургу.

      Все задержанные приехали в Россию на заработки и подозреваются в содействии терроризму.

      В проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий участвовали следователи, сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России и спецподразделения Росгвардии.

      По данным следствия, с ноября 2015 года по настоящее время подозреваемые вербовали преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещенные в России террористические организации).

      «Соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств», - говорится на сайте ведомства.

      В настоящее время проводятся обыски по месту проживания задержанных, изымаются документы и предметы, необходимые для расследования уголовного дела, и экстремистская литература.

      Следственный комитет России проверит все контакты и связи задержанных. На данный момент у следствия нет данных о связи и знакомстве подозреваемых с исполнителем теракта в питерском метро.

      Сейчас следствие решает вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении обвинений, устанавливает их соучастников.

      В понедельник, 3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» взорвалось неустановленное устройство. В результате теракта 14 человек погибли, более 50 пострадали

      14:35, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      72
      0
      #взрыв\n#метро\n#теракт\n#преступность\n#смерть\n#Питер\n#террористы
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