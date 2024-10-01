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Главу отдела по борьбе с Израилем в Иране обвинили в работе на Моссад

09:58, 01 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Главу отдела по борьбе с Израилем в Иране обвинили в работе на Моссад
09:58, 01 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Иран\n#Израиль\n#спецслужбы\n#террористы\n#шпионаж
Фото: pxhere.com
38
0

Не исключено, что благодаря ему израильским военным удалось ликвидировать лидера «Хезболлы».

Тегеран. Иран. Отделом по борьбе с Израилем в Иране руководил агент Моссада (разведки еврейского государства). Об этом заявил бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, пишет Газета.ру со ссылкой на Haberler.

«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, а человек, возглавлявший его, оказался агентом Моссада», — приводит издание слова политика.

Напомним, 28 сентября израильские военные ликвидировали в Бейруте лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллу. Новым руководителем этой организации стал двоюродный брат покойного Хашем Сафиеддин.

09:58, 01 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Иран\n#Израиль\n#спецслужбы\n#террористы\n#шпионаж