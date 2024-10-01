Главу отдела по борьбе с Израилем в Иране обвинили в работе на Моссад

Тегеран. Иран. Отделом по борьбе с Израилем в Иране руководил агент Моссада (разведки еврейского государства). Об этом заявил бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, пишет Газета.ру со ссылкой на Haberler.

«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, а человек, возглавлявший его, оказался агентом Моссада», — приводит издание слова политика.

Напомним, 28 сентября израильские военные ликвидировали в Бейруте лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллу. Новым руководителем этой организации стал двоюродный брат покойного Хашем Сафиеддин.