При массовом подрыве пейджеров членов «Хезболлы» погибли 11 человек

Бейрут. Ливан. Массовая детонация пейджеров тайваньского производства произошла в Ливане. В результате полученных травм скончались 11 человек, пострадали 4 тыс., пишет «Интерфакс».

Устройства начали взрываться 17 сентября. Значительная часть пейджеров принадлежала участникам радикального шиитского движения «Хезболла». За акцией может стоять армия и разведка Израиля, передает телеканал CNN.

Как сообщили New York Times источники в органах власти США, израильтяне перехватили партию пейджеров для «Хезболлы» и поместили в каждый из приборов порцию взрывчатки и детонаторы. Они были заложены рядом с аккумуляторами. Затем устройства отправили адресатам. Они начали взрываться после получения кодового сообщения.

По данным ливанского Минздрава, количество погибших в результате операции может увеличиться. Состояние примерно 400 раненых оценивается как критическое.