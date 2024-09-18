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При массовом подрыве пейджеров членов «Хезболлы» погибли 11 человек

10:57, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При массовом подрыве пейджеров членов «Хезболлы» погибли 11 человек
10:57, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
143
0
#Ливан\n#Израиль\n#взрывы\n#связь\n#террористы\n#армия\n#разведка\n#операция\n#спецслужбы
Фото: pxhere.com
143
0

Американские СМИ пишут о причастности к операции военных и разведки Израиля.

Бейрут. Ливан. Массовая детонация пейджеров тайваньского производства произошла в Ливане. В результате полученных травм скончались 11 человек, пострадали 4 тыс., пишет «Интерфакс».

Устройства начали взрываться 17 сентября. Значительная часть пейджеров принадлежала участникам радикального шиитского движения «Хезболла». За акцией может стоять армия и разведка Израиля, передает телеканал CNN.

Как сообщили New York Times источники в органах власти США, израильтяне перехватили партию пейджеров для «Хезболлы» и поместили в каждый из приборов порцию взрывчатки и детонаторы. Они были заложены рядом с аккумуляторами. Затем устройства отправили адресатам. Они начали взрываться после получения кодового сообщения.

По данным ливанского Минздрава, количество погибших в результате операции может увеличиться. Состояние примерно 400 раненых оценивается как критическое.

10:57, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
143
0
#Ливан\n#Израиль\n#взрывы\n#связь\n#террористы\n#армия\n#разведка\n#операция\n#спецслужбы