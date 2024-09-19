Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

Японский производитель раций не исключил возможность использования своих изделий для новой атаки на «Хезболлу»

10:08, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Японский производитель раций не исключил возможность использования своих изделий для новой атаки на «Хезболлу»
10:08, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
105
0
#Ливан\n#Израиль\n#Япония\n#расследование\n#взрывы\n#связь\n#террористы\n#армия\n#разведка\n#операция\n#спецслужбы
Фото: pxhere.com
105
0

При взрывах раций 18 сентября погибли не менее 14 человек, пострадали более 450.

Бейрут. Ливан. Новая серия массовых подрывов устройств связи произошла в Ливане. От детонации заложенных в рации зарядов 18 сентября погибли 14 человек, пострадали более 450, среди жертв акции – много представителей движения «Хезболла», пишут «Известия».

В частности, взорвалось как минимум одно устройство с брендом Icom. В производящей их японской компании заявили о проведении тщательного расследования по данному факту. По мере поступления новых данных информация будет опубликована на официальном сайте производителя.

Напомним, это уже не первая акция, проведенная против радикального движения «Хезболла» с помощью устройств связи. 17 сентября при взрывах пейджеров погибли, по уточненным данным, 12 человек, пострадали более 4 тыс., из которых 400 находятся в тяжелом состоянии. Ранения получил посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.

В причастности к обеим операциям подозревают армию и спецслужбы Израиля. 

10:08, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
105
0
#Ливан\n#Израиль\n#Япония\n#расследование\n#взрывы\n#связь\n#террористы\n#армия\n#разведка\n#операция\n#спецслужбы