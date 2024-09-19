Японский производитель раций не исключил возможность использования своих изделий для новой атаки на «Хезболлу»

Бейрут. Ливан. Новая серия массовых подрывов устройств связи произошла в Ливане. От детонации заложенных в рации зарядов 18 сентября погибли 14 человек, пострадали более 450, среди жертв акции – много представителей движения «Хезболла», пишут «Известия».

В частности, взорвалось как минимум одно устройство с брендом Icom. В производящей их японской компании заявили о проведении тщательного расследования по данному факту. По мере поступления новых данных информация будет опубликована на официальном сайте производителя.

Напомним, это уже не первая акция, проведенная против радикального движения «Хезболла» с помощью устройств связи. 17 сентября при взрывах пейджеров погибли, по уточненным данным, 12 человек, пострадали более 4 тыс., из которых 400 находятся в тяжелом состоянии. Ранения получил посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.

В причастности к обеим операциям подозревают армию и спецслужбы Израиля.