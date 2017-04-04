Число погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга возросло до 14 человек

49 пострадавших находятся в стационарах.

Москва. В результате теракта в питерском метрополитене погибли 14 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает «Интерфакс».

«Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью», - рассказала Скворцова. По ее словам, 49 пострадавших находится в стационарах, 13 предоставили медицинскую помощь и отпустили домой.

«Со вчерашнего дня мы вместе работаем со стационара и Петербурга. С ночи у нас проходит видеоконференции. Ночью с нами работали главные специалисты Минздрава РФ. Сегодня мы проводим селектор для того, чтобы разобрать клинические случаи самых тяжелых больных, которые находятся в НИИ Джанелидзе и Мариинской больнице. На сегодняшний день после работы ночью в месте теракта дополнительно найдены фрагменты тел предположительно четырех человек», - говорит Скворцова.

В понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». На станции «Площадь Восстания» правоохранительные органы нашли неразорвавшееся взрывное устройство, которое позднее обезвредили.

Возбуждено уголовное дело. Спецслужбы Киргизии подтвердили возможную причастность уроженца Киргизии к теракту.

С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.