Уголовное дело возбудили после взрыва в метро в Санкт-Петербурге

Взрывное устройство сработало на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь».

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге после взрыва в метро возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, материалы приняты к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел ведомства.

По предварительным данным, неустановленное устройство взорвалось в понедельник, 3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Имеются погибшие и раненые.

Напомним, что Президент России Владимир Путин назвал теракт приоритетной версией происшествия. В настоящее время вся питерская подземка закрыта. Очевидцы поделились видео последствий взрыва.