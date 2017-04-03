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      Уголовное дело возбудили после взрыва в метро в Санкт-Петербурге

      17:28, 03 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      17:28, 03 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      273
      0
      #взрыв\n#Санкт-Петербург\n#теракт\n#происшествие\n#Следственный комитет России
      Фото: instagram.com/podslushano_kupchino/
      273
      0

      Взрывное устройство сработало на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь».

      Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге после взрыва в метро возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, материалы приняты к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел ведомства.

      По предварительным данным, неустановленное устройство взорвалось в понедельник, 3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Имеются погибшие и раненые.

      Напомним, что Президент России Владимир Путин назвал теракт приоритетной версией происшествия. В настоящее время вся питерская подземка закрыта. Очевидцы поделились видео последствий взрыва.

      17:28, 03 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      273
      0
      #взрыв\n#Санкт-Петербург\n#теракт\n#происшествие\n#Следственный комитет России
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