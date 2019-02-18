Первый российский самолет с электродвигателем взлетит в 2020 году

Разработка может стать стартом для создания аэротакси и винтокрылых машин.

Москва. Первый российский самолет с электрическим двигателем полетит в 2020 году. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на РИА Новости.

«Демонстратор гибридной силовой установки с электрическим двигателем на основе высокотемпературной сверхпроводимости испытают на борту летающей лаборатории», - рассказали изданию в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Демонстрационные испытания двигателя на сверхпроводниках мощностью 500 киловатт прошли в начале февраля.

Технологии, которые применили инженеры при его создании, могут быть использованы в перспективе в самолетах местных авиалиний, аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой и в винтокрылых машинах.

Отмечается, что разработка значительно снижает габариты и вес систем электроснабжения и электродвижения.