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Первый российский самолет с электродвигателем взлетит в 2020 году

12:10, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12:10, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Москва\n#разработка\n#электричество\n#новые технологии\n#самолет
Фото: pxhere.com
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Разработка может стать стартом для создания аэротакси и винтокрылых машин.

Москва. Первый российский самолет с электрическим двигателем полетит в 2020 году. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на РИА Новости.

«Демонстратор гибридной силовой установки с электрическим двигателем на основе высокотемпературной сверхпроводимости испытают на борту летающей лаборатории», - рассказали изданию в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Демонстрационные испытания двигателя на сверхпроводниках мощностью 500 киловатт прошли в начале февраля.

Технологии, которые применили инженеры при его создании, могут быть использованы в перспективе в самолетах местных авиалиний, аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой и в винтокрылых машинах.

Отмечается, что разработка значительно снижает габариты и вес систем электроснабжения и электродвижения.

12:10, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
201
0
#Москва\n#разработка\n#электричество\n#новые технологии\n#самолет

 

 

 


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