В России зарегистрировано минимальное число заразившихся коронавирусом с сентября 2020 года

В ряде областей фиксируют единичные случаи заболевания.

Москва. Суточный COVID-прирост в России стал минимальным с сентября 2020 года. За последние сутки выявлено 7 770 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» на основании данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За сутки в России от коронавируса скончались 337 человек. Общее число жертв превысило 111 тыс. Новые инфицированные выявлены в 82 регионах страны.

Наименьшее число заражений зафиксировано в республике Алтай, здесь заболел 1 человек. В Магаданской, Сахалинской областях и в Тыве выявлено по 2 случая инфицирования.

В Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах не зарегистрировано ни одного заболевшего.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 4,83 млн граждан. По данным оперштаба, сейчас лечение от коронавируса проходят более 270 тыс. россиян.