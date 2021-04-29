Минздрав России заявил о существенном снижении спроса на алкоголь и сигареты.

Москва. Россияне стали меньше пить и курить. Потребление алкогольных напитков среди граждан за последние 10 лет снизилось почти на треть. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в своем обращении по поводу десятилетия Первой глобальной конференции по неинфекционным заболеваниям.

По данным Минздрава, объем потребления спиртного среди граждан старше 15 лет с 2010 года сократился на 32%. В пересчете на абсолютный спирт средний россиянин выпивает за год 10,8 литра алкоголя. Это на 5 литров меньше, чем в начале прошлого десятилетия.

Что касается табака, то такие показатели, как распространенность курения и розничные продажи сигарет, снизились более чем на 40%, сообщил глава Минздрава.

В то же время россияне стали больше есть фруктов и овощей. С 2010 года объем потребления этих продуктов увеличился на 8% - до 492 граммов в день на человека. Михаил Мурашко связывает эту тенденцию с широкой информационной кампанией по здоровому питанию, а также налоговыми льготами для производителей.