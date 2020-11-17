Глава Сочи призвал туристов и «удаленщиков» соблюдать коронавирусные ограничения

За лето в городе-курорте не было допущено большого числа заражений коронавирусом, но впереди - Новый год.



Сочи. Краснодарский край. Наводнившие Сочи туристы и работники, приехавшие на курорт работать дистанционно, нарушают правила Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования потребовал от них глава города Алексей Копайгородский, пишет «Интерфакс».

Мэр напомнил, что Новый год не за горами, а в этот период в Сочи наблюдается сезонный наплыв гостей. По словам Копайгородского, свободные номера во многих отелях и гостиницах зарезервированы уже на 90%, а часть туристических объектов полностью забронирована на весь период праздников. Туристы ожидаются из всех регионов России.

По словам градоначальника, «сочинское радушие и гостеприимство сегодня возможно только потому, что нам пока удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции и не допускать ее очагов». За 8 месяцев пандемии при населении в городе с населением 600 тыс. человек было выявлено всего 1697 случаев заражения, отметил Копайгородский.

В связи с этим глава Сочи обратился ко всем приезжающим с просьбой неукоснительно соблюдать все требования режима повышенной готовности, который действует в Краснодарском крае.

«В первую очередь это строгий масочный режим внутри помещений и на улице в местах массового скопления людей, соблюдение социальной дистанции», - заявил сочинский градоначальник.