Россиянам посоветовали «лечить» осеннюю хандру гирляндами

Причина депрессий кроется в недостатке солнечного света и пасмурной погоде.

Москва. Гирлянды могут помочь россиянам справиться с осенней депрессией. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на радио «Спутник».

Причиной хандры зачастую становится недостаток солнечного света. Из-за сокращения светового дня, дождливой погоды, у человека вырабатывается меньше серотонина – гормона счастья.

По словам врача-психиатра Виктора Ханыкова, в сентябре скорость падения светового дня максимальная. Чтобы справиться с плохим настроением, он советует развесить дома праздничные гирлянды, огоньки, использовать яркие лампы, чтобы не только создать больше света, но и праздничное настроение.