Петербурженку с симптомами коронавируса оштрафуют за побег из-под карантина

Женщина вернулась в Северную столицу из Китая и почувствовала недомогание.



Санкт-Петербург. Жительницу Петербурга, самовольно покинувшую карантин от коронавируса в инфекционной больнице имени Боткина, оштрафуют. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу городского управления Роспотребнадзора Наталию Башкетову.

По словам руководителя ведомства, пациентка прилетела из КНР с симптомами респираторной вирусной инфекции. Женщину отправили в инфекционный стационар, она обязалась соблюдать режим и правила пребывания в медучреждении. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, ей придется уплатить штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Также женщине придется все же пройти курс лечения под наблюдением врачей, только не в стационаре, а на дому.

Добавим, по данным на 11 февраля, в Боткинской больнице Санкт-Петербурга остаются 38 больных гриппом и ОРВИ, прибывших из Китая.

Ранее в России было выявлено 2 случая заражения новым коронавирусом, в Забайкалье и Тюменской области. Оба инфицированных оказались гражданами КНР. Их уже вылечили и отпустили из медучреждений.