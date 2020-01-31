Авиасообщение России с Китаем прекратится с 1 февраля

Исключение будет сделано лишь для рейсов «Аэрофлота» и четырех компаний КНР.





Москва. С 1 февраля Россия приостановит авиасообщение с Китаем. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, пишет «Интерфакс».

Закрыть предполагается большинство маршрутов. Исключение сделали только для регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также четырех крупнейших китайских авиакомпаний, летающих через аэропорт Шереметьево.

Ранее из-за распространения коронавируса было приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНР. Исключение сделали лишь для поезда Москва-Пекин.

Также Татьяна Голикова объявила о добровольной эвакуации всех россиян из города Ухань и провинции Хубэй. С китайского острова Хайнань наших граждан вывезут до 4 февраля, рассказала вице-премьер. Ограничения вводятся также на пересечение российско-монгольской границы.