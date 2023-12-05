В Граховском районе установлен карантин по африканской чуме свиней

Грахово. Удмуртия. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) введён с 1 декабря на части Граховского района Удмуртии, после обнаружения туши заражённого кабана. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

Карантин действует в личном подсобном хозяйстве на улице Октябрьской в деревне Яги-Какси, где был обнаружен павший кабан, а также в Граховском охотхозяйстве республиканского союза общества охотников и рыболовов.

Ограничительные мероприятия действуют с 1 декабря и до решения об их отмене.

Напомним, в Граховском районе выявлен случай заражения дикого кабана АЧС. Это второй эпизод с начала года.