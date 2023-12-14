Из-за жуков-короедов в Игринском районе на площади более 32 тысяч гектар установили карантин

Игра. Удмуртия. В Игринском районе ввели карантин из-за распространения уссурийского полиграфа. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Во время мониторинга в районе удалось выявить несколько очагов распространения жуков-короедов. В результате общая площадь карантинных зон составила 32 102,6 га.

Отмечается, что карантинный фитосанитарный режим направлен на локализацию очагов и прекращение распространения вредителя.