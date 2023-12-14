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Из-за жуков-короедов в Игринском районе на площади более 32 тысяч гектар установили карантин

16:20, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за жуков-короедов в Игринском районе на площади более 32 тысяч гектар установили карантин
16:20, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Игра\n#Удмуртия\n#карантин\n#насекомые\n#вредители
Фото: unsplash.com (Donnie Rosie)
92
0

В районе зафиксировали несколько очагов распространения уссурийского полиграфа.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе ввели карантин из-за распространения уссурийского полиграфа. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

Во время мониторинга в районе удалось выявить несколько очагов распространения жуков-короедов. В результате общая площадь карантинных зон составила 32 102,6 га. 

Отмечается, что карантинный фитосанитарный режим направлен на локализацию очагов и прекращение распространения вредителя. 

16:20, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Игра\n#Удмуртия\n#карантин\n#насекомые\n#вредители