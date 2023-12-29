В Граховском районе продолжаются карантинные мероприятия против распространения АЧС

Грахово. Удмуртия. В Граховском районе продолжаются противоэпизоотические мероприятия, препятствующие распространению африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает главное управление ветеринарии Удмуртии.

Напомним, что в начале декабря после обнаружения туш заражённых АЧС кабанов в Граховском районе ввели карантин.

С того момента в трех населенных пунктах, которые находятся в 5 км от обнаруженного животного, отобрали 43 пробы смывов с носовых полостей свиней, содержащихся в личных подсобных хозяйствах. Все пробы показали отрицательный результат.

С 1 по 19 декабря в охотничьем хозяйстве «Граховское» добыли 4 кабана. Лабораторные исследования не выявили заражения африканской чумой свиней. Для хранения туш кабанов и сжигания их биологических отходов в деревне Макарово оборудовали специальные места.

В трех населенных пунктах Граховского района убили 6 свиней. В пробах также не выявили вирус АЧС.

В лесах района ведется мониторинг, пока не было выявлено больных и павших кабанов.

Карантинные мероприятия продолжаются.