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В Граховском районе продолжаются карантинные мероприятия против распространения АЧС

14:55, 29 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Граховском районе продолжаются карантинные мероприятия против распространения АЧС
14:55, 29 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#свиньи\n#АЧС\n#карантин
Фото: главное управление ветеринарии Удмуртии
57
0

Новых случаев заражения африканской чумой свиней не выявлено.

Грахово. Удмуртия. В Граховском районе продолжаются  противоэпизоотические мероприятия, препятствующие распространению африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает главное управление ветеринарии Удмуртии. 

Напомним, что в начале декабря после обнаружения туш заражённых АЧС кабанов в Граховском районе ввели карантин. 

С того момента в трех населенных пунктах, которые находятся в 5 км от обнаруженного животного, отобрали 43 пробы смывов с носовых полостей свиней, содержащихся в личных подсобных хозяйствах. Все пробы показали отрицательный результат. 

С 1 по 19 декабря в охотничьем хозяйстве «Граховское» добыли 4 кабана. Лабораторные исследования не выявили заражения африканской чумой свиней. Для хранения туш кабанов и сжигания их биологических отходов в деревне Макарово оборудовали специальные места.

В трех населенных пунктах Граховского района убили 6 свиней. В пробах также не выявили вирус АЧС. 

В лесах района ведется мониторинг, пока не было выявлено больных и павших кабанов.

Карантинные мероприятия продолжаются. 

14:55, 29 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#свиньи\n#АЧС\n#карантин