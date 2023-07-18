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Карантин птичьему гриппу в Кезском районе отменили

10:50, 18 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Карантин птичьему гриппу в Кезском районе отменили
10:50, 18 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
78
0
#Удмуртия\n#Кез\n#карантин\n#ветеринария\n#птичий грипп
Фото: ru.freepik.com
78
0

Ветеринары продолжают карантинные мероприятия в четырех очагах вспышки заболевания на территории республики.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе сняли карантинные ограничения по птичьему гриппу. В очаге вспышки заболевания проведен весь комплекс необходимых противоэпизоотических мероприятий для ликвидации угрозы распространения инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики.

Напомним, в начале мая в поселке Кез выявили очаг высокопатогенного гриппа птиц. Диагноз подтвердился у чаек, обнаруженных в районе очистных сооружений сточных вод в микрорайоне «Больничный городок».

Отметим, ранее карантин по птичьему гриппу отменили в Красногорском районе.

По информации ветеринарного ведомства, на сегодня в Удмуртии остается еще четыре не оздоровленных очага по высокопатогенному гриппу птиц. Санитарно-профилактические мероприятия на этих территориях продолжаются.

10:50, 18 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
78
0
#Удмуртия\n#Кез\n#карантин\n#ветеринария\n#птичий грипп