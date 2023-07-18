Карантин птичьему гриппу в Кезском районе отменили

Кез. Удмуртия. В Кезском районе сняли карантинные ограничения по птичьему гриппу. В очаге вспышки заболевания проведен весь комплекс необходимых противоэпизоотических мероприятий для ликвидации угрозы распространения инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики.

Напомним, в начале мая в поселке Кез выявили очаг высокопатогенного гриппа птиц. Диагноз подтвердился у чаек, обнаруженных в районе очистных сооружений сточных вод в микрорайоне «Больничный городок».

Отметим, ранее карантин по птичьему гриппу отменили в Красногорском районе.

По информации ветеринарного ведомства, на сегодня в Удмуртии остается еще четыре не оздоровленных очага по высокопатогенному гриппу птиц. Санитарно-профилактические мероприятия на этих территориях продолжаются.