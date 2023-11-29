В Удмуртии из-за заболеваемости ОРВИ на карантин частично закрыли 74 класса в 42 школах

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 20 по 27 ноября заболеваемость ОРВИ выросла на 7%. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии

Число заболевших за 47-ю неделю составило 11 424 человека, 6 356 из которых — дети до 14 лет. В результате распространения инфекции в 42 школах региона частично закрыли 74 класса, также на карантин ушла 21 группа в 17 детских садах.

Жителям Удмуртии напоминают, что для профилактики заболевания им следует пройти вакцинацию. По данным на 27 ноября, в регионе поставили прививки от гриппа 767 037 человек — 53,2% от всех жителей.

Напомним, что недавно в Удмуртии зарегистрировали первый случай гриппа А в этом сезоне.