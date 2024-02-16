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В Граховском районе сняли введённый в прошлом году карантин по чуме свиней

17:30, 16 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Граховском районе сняли введённый в прошлом году карантин по чуме свиней
17:30, 16 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
56
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#АЧС\n#карантин
Фото: Эд ван Дуйн на unsplash.com
56
0

В начале прошлого декабря в районе были обнаружены туши заражённых кабанов.

Грахово. Удмуртия. В Граховском районе снят карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ размещён на сайте главы и правительства Удмуртии.

Документ датирован 7 февраля 2024 года. Напомним, в начале декабря 2023 года были обнаружены заражённые туши кабанов. Карантин был введён в личном подсобном хозяйстве на улице Октябрьской в деревне Яги-Какси, а также в Граховском охотхозяйстве республиканского союза общества охотников и рыболовов.

17:30, 16 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
56
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#АЧС\n#карантин