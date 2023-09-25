Девять школ в Удмуртии закрыли на карантин из-за распространения простудных заболеваний

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии растёт число случаев респираторных вирусных заболеваний. На этом фоне детские сады и школы вынуждены отправлять учащихся на карантин. На сегодняшний день в республике на карантин закрыты девять школ. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Частично на карантин ушли 24 группы в детских садах и 164 класса. Полностью закрылись пять школ в Глазове, одна школа в Сарапуле, начальная и средняя школы в селе Сигаево Сарапульского района, школа в Каракулино и детсад в Ярском районе.

Напомним, что заболеваемость ОРВИ в Удмуртии за прошлую неделю подскочила на 47%.