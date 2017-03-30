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      В Госдуме предложили ввести «трудовое воспитание» для детей

      15:15, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      15:15, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      97
      0
      #образование\n#школы\n#школьники\n#труд
      Фото: commons.wikimedia.org
      97
      0

      Планируется, что дисциплина будет преподаваться в школах, детских садах и других общеобразовательных учреждениях.

      Москва. В Госдуму внесли законопроект о «трудовом воспитании». Документ опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщают «Известия».

      Сенаторы, авторы законопроекта, предложили прописать понятие «трудовая дисциплина» в законе «Об образовании России». По их мнению, оно будет представлять собой «процесс организации и стимулирования трудовой деятельности». Благодаря «трудовой дисциплине» учащиеся приобретут навыки и компетенции, научатся добросовестному отношению к работе, разовьют творческие способности и стремление к достижению высоких результатов.

      Авторы законопроекта убеждены, что коллективная трудовая деятельность сформирует навыки совместной работы, научит согласовывать действия и цели с коллективом.

      15:15, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      97
      0
      #образование\n#школы\n#школьники\n#труд
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