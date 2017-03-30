В Госдуме предложили ввести «трудовое воспитание» для детей

Планируется, что дисциплина будет преподаваться в школах, детских садах и других общеобразовательных учреждениях.

Москва. В Госдуму внесли законопроект о «трудовом воспитании». Документ опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщают «Известия».

Сенаторы, авторы законопроекта, предложили прописать понятие «трудовая дисциплина» в законе «Об образовании России». По их мнению, оно будет представлять собой «процесс организации и стимулирования трудовой деятельности». Благодаря «трудовой дисциплине» учащиеся приобретут навыки и компетенции, научатся добросовестному отношению к работе, разовьют творческие способности и стремление к достижению высоких результатов.

Авторы законопроекта убеждены, что коллективная трудовая деятельность сформирует навыки совместной работы, научит согласовывать действия и цели с коллективом.