Путин рекомендовал пускать в кинозалы по «Пушкинской карте»

В результате молодые люди получат возможность бесплатно смотреть новые российские фильмы.



Москва. Вход по «Пушкинской карте» в кинозалы предложил ввести президент России. Эту идею Владимир Путин озвучил на совещании с членами правительства, сообщает RT.

Речь идет о просмотре новинок отечественного кинематографа, уточнил глава государства.

«Я предлагаю, как мы вчера с вами и обсуждали… использовать эти деньги в рамках этой программы ещё и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов, ну и документальных фильмов отечественного производства», — приводит агентство слова президента

Напомним, федеральная программа «Пушкинская карта» начала действовать в России с 1 сентября 2021 года. Ее цель — продвижение культуры среди молодых людей. Пластиковую карту номиналом в 3 тыс. рублей граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут получить на портале госуслуг. Указанную сумму разрешено потратить на покупку билетов в музеи, театры, галереи, филармонии и консерватории до конца 2021 года. Списки учреждений, участвующих в программе, размещены на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».

Добавим, 1 января 2022 года на Пушкинские карты будут начислены дополнительно 5 тыс. рублей.