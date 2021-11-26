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Путин рекомендовал пускать в кинозалы по «Пушкинской карте»

15:09, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Путин рекомендовал пускать в кинозалы по «Пушкинской карте»
15:09, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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0
#Владимир Путин\n#Правительство РФ\n#культура\n#акция\n#молодежь\n#кино
Фото: pixabay.com
176
0

В результате молодые люди получат возможность бесплатно смотреть новые российские фильмы.

Москва. Вход по «Пушкинской карте» в кинозалы предложил ввести президент России. Эту идею Владимир Путин озвучил на совещании с членами правительства, сообщает RT.

Речь идет о просмотре новинок отечественного кинематографа, уточнил глава государства.

«Я предлагаю, как мы вчера с вами и обсуждали… использовать эти деньги в рамках этой программы ещё и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов, ну и документальных фильмов отечественного производства», — приводит агентство слова президента

Напомним, федеральная программа «Пушкинская карта» начала действовать в России с 1 сентября 2021 года. Ее цель — продвижение культуры среди молодых людей. Пластиковую карту номиналом в 3 тыс. рублей граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут получить на портале госуслуг. Указанную сумму разрешено потратить на покупку билетов в музеи, театры, галереи, филармонии и консерватории до конца 2021 года. Списки учреждений, участвующих в программе, размещены на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».

Добавим, 1 января 2022 года на Пушкинские карты будут начислены дополнительно 5 тыс. рублей.

15:09, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
176
0
#Владимир Путин\n#Правительство РФ\n#культура\n#акция\n#молодежь\n#кино
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