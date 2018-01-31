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      Армен Джигарханян вновь попал в больницу

      17:47, 31 января, 2018
      Евгений Кандаков
      17:47, 31 января, 2018
      Евгений Кандаков
      996
      0
      #медицина\n#культура\n#здоровье\n#скандалы\n#кино\n#театр\n#артисты\n#знаменитости
      Фото: kinopoisk.ru
      996
      0

      Один из источников сообщил, что это произошло после просмотра телешоу с участием бывшей супруги народного артиста.  

      Москва. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна доставили в одно из московских медучреждений. Об этом сообщает russian.rt.com со ссылкой на ТАСС и источники в музыкальных кругах.   

      В частности, представитель по связям с общественностью и СМИ Московского драматического театра Вячеслав Дьяченко рассказал, что Джигарханян повторно отправился в больницу, спустя несколько дней после выхода из нее, чтобы продолжить лечение. По словам Дьяченко, госпитализация прошла без вызова «скорой помощи».   

      По версии другого источника, актера и режиссера увезли на «скорой» после того, как он посмотрел по телевидению программу с участием его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. Передача якобы спровоцировала у Джигарханяна сердечный приступ - заявил собеседник агентства. 

      Напомним, осенью 2017 года после ряда скандалов 82-летний артист развелся с 37-летней супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Также он просил представителей департамента культуры Москвы оградить театр от «аферистов, мешающих нормальной работе коллектива». Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась по собственному желанию и уехала на родину в Киев. 

      Народный артист СССР Армен Джигарханян снялся более чем в 200 картинах, среди которых «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие.

      17:47, 31 января, 2018
      Евгений Кандаков
      996
      0
      #медицина\n#культура\n#здоровье\n#скандалы\n#кино\n#театр\n#артисты\n#знаменитости

       

       

       

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