Армен Джигарханян вновь попал в больницу

Один из источников сообщил, что это произошло после просмотра телешоу с участием бывшей супруги народного артиста.

Москва. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна доставили в одно из московских медучреждений. Об этом сообщает russian.rt.com со ссылкой на ТАСС и источники в музыкальных кругах.

В частности, представитель по связям с общественностью и СМИ Московского драматического театра Вячеслав Дьяченко рассказал, что Джигарханян повторно отправился в больницу, спустя несколько дней после выхода из нее, чтобы продолжить лечение. По словам Дьяченко, госпитализация прошла без вызова «скорой помощи».

По версии другого источника, актера и режиссера увезли на «скорой» после того, как он посмотрел по телевидению программу с участием его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. Передача якобы спровоцировала у Джигарханяна сердечный приступ - заявил собеседник агентства.

Напомним, осенью 2017 года после ряда скандалов 82-летний артист развелся с 37-летней супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Также он просил представителей департамента культуры Москвы оградить театр от «аферистов, мешающих нормальной работе коллектива». Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась по собственному желанию и уехала на родину в Киев.

Народный артист СССР Армен Джигарханян снялся более чем в 200 картинах, среди которых «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие.