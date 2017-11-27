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      Суд развел Джигарханяна и Цымбалюк-Романовскую

      15:31, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:31, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      282
      0
      #культура\n#скандалы\n#кино\n#театр\n#развод\n#артисты\n#знаменитости
      Фото: vk.com/club25953967
      282
      0

      В последнее время супруги конфликтовали.  

      Москва. Брак актера и режиссера Армена Джигарханяна и руководителя его театра Виталины Цымбалюк-Романовской официально расторгнут. Как пишут «Известия», иск о разводе в понедельник, 27 ноября, удовлетворил мировой судья участка 202 столичного района Кунцево.   

      Отмечается, что бракоразводный процесс народного артиста СССР с 38-летней женой начался 9 ноября. Адвокат Джигарханяна заявил, что Цымбалюк-Романовская не возражала против развода. 

      Напомним, с октября в прессе широко освещается скандал, разгоревшийся после слов 82-летнего артиста о том, что он не готов простить супругу, которая «причинила ему много боли». Затем Джигарханян заявил, что намерен развестись с Цымбалюк-Романовской. 2 ноября народный артист попросил представителей департамента культуры Москвы оградить театр от «аферистов, мешающих нормальной работе коллектива». Недавно Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась по собственному желанию.

      15:31, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      282
      0
      #культура\n#скандалы\n#кино\n#театр\n#развод\n#артисты\n#знаменитости

       

       

       

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