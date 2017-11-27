Суд развел Джигарханяна и Цымбалюк-Романовскую

В последнее время супруги конфликтовали.

Москва. Брак актера и режиссера Армена Джигарханяна и руководителя его театра Виталины Цымбалюк-Романовской официально расторгнут. Как пишут «Известия», иск о разводе в понедельник, 27 ноября, удовлетворил мировой судья участка 202 столичного района Кунцево.

Отмечается, что бракоразводный процесс народного артиста СССР с 38-летней женой начался 9 ноября. Адвокат Джигарханяна заявил, что Цымбалюк-Романовская не возражала против развода.

Напомним, с октября в прессе широко освещается скандал, разгоревшийся после слов 82-летнего артиста о том, что он не готов простить супругу, которая «причинила ему много боли». Затем Джигарханян заявил, что намерен развестись с Цымбалюк-Романовской. 2 ноября народный артист попросил представителей департамента культуры Москвы оградить театр от «аферистов, мешающих нормальной работе коллектива». Недавно Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась по собственному желанию.