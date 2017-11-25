  • $ 58.53 ↑
  • € 69.33 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Егор Крид стал самым популярным исполнителем у россиян

      10:45, 25 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:45, 25 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      215
      0
      #культура\n#рейтинг\n#музыка\n#Яндекс\n#музыканты\n#знаменитости
      Фото: vk.com/egorkreed
      215
      0

      Также в тройку лидеров попали Светлана Лобода и Баста.

      Москва. Эксперты «Яндекс.Музыки» назвали самых популярных музыкальных исполнителей у россиян. Исследование проводилось на основе подсчета лайков, написала «Яндекс-музыка» в своем официальном аккаунте в Twitter. 

      Яндекс.Музыка on Twitter

      По словам аналитиков, самым популярным оказался 23-летний певец Егор Крид. На втором месте расположилась Светлана Лобода, на третьем – рэпер Баста.  Замкнули пятерку лидеров музыкальные группы «Кино» и  Serebro. 

      Отмечается, пишет Life.ru, что наибольшей популярностью у россиян среди зарубежных исполнителей пользуется австралийская певица Sia. Среди классических композиторов лидером является Волфганг Амадей Моцарт, а музыкальным проектом, стремительно набравшим популярность, стала группа "Грибы". 

      10:45, 25 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      215
      0
      #культура\n#рейтинг\n#музыка\n#Яндекс\n#музыканты\n#знаменитости

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Удмуртии отреагировал на публичное обращение сотрудника спасательной службы Ижевска

      10:07, 23 ноября, 2017
      12103

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      8106
      09:31, 19 ноября, 2017

      Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

      7052
      09:48, 21 ноября, 2017

      В Удмуртии отравились сотрудники оборонного завода

      6752
      19:04, 24 ноября, 2017

      Игорь Краснов продолжит исполнять обязанности министра спорта Удмуртии

      4701
      13:07, 18 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      4978

      В Иркутской области медведь похитил у охотника два ружья

      1522
      17:00, 23 ноября, 2017

      Русло Чепцы планируют углубить в Балезинском районе Удмуртии

      1015
      09:21, 18 ноября, 2017

      Саратовской области выделят миллиард на строительство аэропорта

      992
      10:46, 19 ноября, 2017

      Эксперты: цены на бензин в 2018 году могут взлететь до 50 рублей

      906
      15:33, 20 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      2042

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      1130
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      1026
      09:52, 19 ноября, 2017

      Врачи нашли в голове у американца колонию грибов

      928
      18:51, 23 ноября, 2017

      Плотницкий: здания в центре Луганска блокировали сторонники уволенного главы МВД

      822
      19:17, 21 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      24 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: обращение спасателя к Бречалову и план социально-экономического развития

      23 ноября, 2017

      Круглый стол «Лучшие практики взаимодействия в области подготовки кадров для ОПК»

      23 ноября, 2017