Егор Крид стал самым популярным исполнителем у россиян

Также в тройку лидеров попали Светлана Лобода и Баста.

Москва. Эксперты «Яндекс.Музыки» назвали самых популярных музыкальных исполнителей у россиян. Исследование проводилось на основе подсчета лайков, написала «Яндекс-музыка» в своем официальном аккаунте в Twitter.

По словам аналитиков, самым популярным оказался 23-летний певец Егор Крид. На втором месте расположилась Светлана Лобода, на третьем – рэпер Баста. Замкнули пятерку лидеров музыкальные группы «Кино» и Serebro.

Отмечается, пишет Life.ru, что наибольшей популярностью у россиян среди зарубежных исполнителей пользуется австралийская певица Sia. Среди классических композиторов лидером является Волфганг Амадей Моцарт, а музыкальным проектом, стремительно набравшим популярность, стала группа "Грибы".