Вопросом повышения цены на яйцо куриное в Удмуртии занялось УФАС

Ижевск. Удмуртия. Удмуртское УФАС проверит повышение розничных цен на куриное яйцо. Как сообщила пресс-служба ведомства, в целях осуществления госконтроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства запрос направлен в торговые сети.

Запрашивалась информация, обосновывающая причины увеличения розничных цен на яйцо куриное. В ответ торговые сети указали, что основной причиной повышения розничных цен является рост отпускных цен производителями.

«В настоящее время антимонопольное Управление проводит анализ обоснованности повышения производителями оптовых цен на куриное яйцо. Если служба выявит признаки нарушения, то возбудит антимонопольное дело. По результатам его рассмотрения компаниям могут грозить оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова, выступая в парламенте республики, также пояснила, чем вызвано подорожание продукции птицеводства.