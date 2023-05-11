Партнеры Renault требуют 8,5 млрд рублей за уход концерна из России

Москва. Уходом из России Renault нанес своим дилерам ущерб в 8,5 млрд рублей. Они обратились к руководству французского концерна с просьбой возместить им указанную сумму, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, это уже вторая попытка решить проблему в досудебном порядке. Компенсация подсчитана с учетом понесенных расходов на приобретение и аренду недвижимости, брендирование автосалонов, закупки, обучение сотрудников, погашение целевых кредитов, взятых специально для работы с Renault, урегулирование споров с клиентами. Также в сумму включена упущенная выгода от продажи автомобилей.

Если Renault не пойдет на мировую, дилеры будут вынуждены обратиться в суд, добавил Подщеколдин.

Отмечается, что до недавнего времени в нашей стране действовало более 150 автосалонов Renault, через которые было продано свыше 2,2 млн машин.

Напомним, в марте 2022 года концерн объявил об уходе из России. В мае 100% акций завода французской компании были переданы на баланс мэрии Москвы. Глава столицы Сергей Собянин пообещал возродить на бывшей площадке «Рено» исчезнувший в 90-е годы автомобильный бренд «Москвич». В ноябре первые машины этой марки сошли с конвейера.