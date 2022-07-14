АвтоВАЗ отказался от перезапуска производства Lada Xray в текущем году

Тольятти. Самарская область. Сборка легковушек Lada Xray в России в 2022 году возобновлена не будет. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Топ-менеджер объяснил отказ от выпуска модели ее низкой локализацией. Для выпуска Xray требуется много импортных комплектующих, подпавших под санкции.

Под несколько меньшими логистическими рисками находится производство Lada Largus. На заводе имеются запасы импортных деталей для сборки «Ларгусов», хотя и не в прежнем объеме. Поэтому выпуск данной модели могут временно возобновить, заявил Соколов. Но при этом сохраняется опасность срыва поставок и как следствие – остановки конвейера.

Тем не менее на предприятии надеются на положительный исход переговоров о закупке автокомпонентов с бывшими акционерами – группой Renault, на платформе которой базируется Largus, добавил президент АвтоВАЗа.