Из-за вспышки коронавируса глава правительства России отменил инвестфорум в Сочи

Мероприятие проведут позднее.



Москва. XIX Инвестиционный форум в Сочи перенесли. Решение об этом принял премьер-министр Михаил Мишустин, распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Причина – вспышка коронавирусной инфекции. Форум должен был пройти с 12 по 14 февраля. Оргкомитету поручено предложить новые сроки. Напомним, инвестфорум в Сочи проходит с 2002 года.

Вспышка коронавирусной инфекции в Китае продолжается, по состоянию на 0 часов 4 февраля по местному времени заболели 20 438 жителей КНР, скончалось 425 человек, сообщает «Интерфакс».