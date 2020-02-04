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Из-за вспышки коронавируса глава правительства России отменил инвестфорум в Сочи

10:12, 04 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Из-за вспышки коронавируса глава правительства России отменил инвестфорум в Сочи
10:12, 04 февраля, 2020
Евгений Кандаков
53
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#медицина\n#здоровье\n#инвестиции\n#форум\n#Китай\n#Сочи\n#коронавирус\n#Михаил Мишустин
Фото: pixabay.com
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Мероприятие проведут позднее.

Москва. XIX Инвестиционный форум в Сочи перенесли. Решение об этом принял премьер-министр Михаил Мишустин, распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Причина – вспышка коронавирусной инфекции. Форум должен был пройти с 12 по 14 февраля. Оргкомитету поручено предложить новые сроки. Напомним, инвестфорум в Сочи проходит с 2002 года.

Вспышка коронавирусной инфекции в Китае продолжается, по состоянию на 0 часов 4 февраля по местному времени заболели 20 438 жителей КНР, скончалось 425 человек, сообщает «Интерфакс».

10:12, 04 февраля, 2020
Евгений Кандаков
53
0
#медицина\n#здоровье\n#инвестиции\n#форум\n#Китай\n#Сочи\n#коронавирус\n#Михаил Мишустин

 

 

 


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