«В погоне» за утками

13:30, 15 августа, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Беседа с археологом из Коми, которая оказалась на раскопках в удмуртском Балезино.

15 августа в России отмечают неофициальный профессиональный праздник — День археолога. Исторически сложилось, что археологи Удмуртии отмечают его 14 августа. Более 20 лет археологией увлекается автор данной статьи, корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков. По случаю праздника он взял интервью у учёного-археолога из Республики Коми Надежды Волокитиной, которая уже второй год находит время поработать в составе отряда Камско-Вятской археологической экспедиции (КВАЭ) Удмуртского госуниверситета.

Отряд под руководством профессора Елизаветы Черных уже не один год исследует Балезинский I могильник, расположенный в бассейне Средней Чепцы и являющийся интересным памятником поломской археологической культуры.

* * *

Наша справка: Надежда Александровна Волокитина — кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и педагогической антропологии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина; заведующая сектором изучения культурной адаптации населения циркумполярной зоны европейского Северо-Востока; научный сотрудник отдела археологии Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук.

* * *

qBiKJ9xZ64VkoTxe6N1dM45JvxgAVeXxHUVvSwZP-0H2AixVdCKw66-EEjW2vn5BvzEiNaB9FNt4PuisIKEzOu9S.jpg

— Надежда Александровна, как давно вы в археологии?

— В археологии с детства, поскольку я дочь археолога, буквально через год будет 30 лет непрерывного полевого стажа. На данном этапе я не просто езжу в экспедиции, но уже сама ими руковожу, организую археологические разведки и раскопки. Кроме того, несколько лет организую полевую археологическую практику студентов-историков Сыктывкарского университета. Сейчас сфера моих интересов связана с исследованиями памятников каменного века, прежде всего, мезолита.

Последние несколько лет мы с отцом интенсивно изучаем георахеологический микрорегион в одном из районов Республики Коми. Там несколько памятников, мы исследуем их, ищем связи и закономерности.

В последнее время я также увлеклась темой истории развития археологии в нашем регионе, биографиями выдающихся учёных, которые внесли значительный вклад в изучение древнейшей истории Европейского Северо-Востока. Буквально в прошлом месяце вышла наша с отцом совместная работа, посвящённая одному из первых профессиональных археологов в Коми — Григорию Михайловичу Бурову.

Кроме того, сейчас очень активно разрабатываю тему на стыке моих научных интересов, связанную с экспедиционной повседневностью.

— Почему вы не кабинетный учёный, а ездите в поле (лес)?

— На самом деле, археологи не только по полям ездят, в кабинете тоже много работы. Одна обработка коллекций полученных артефактов может занять от недели до нескольких лет. Но для многих поле — это образ жизни, когда летнего сезона ждёшь уже с осени. Кроме того, это та часть исследований, которая для многих и есть основная. Банально, но у археологов-полевиков есть реальный шанс прикоснуться к истории, буквально увидеть то, что до тебя никто не видел тысячи лет.

В основном я, конечно, копала в Коми, разные памятники от мезолита до средневековья. Копала в соседних регионах, например, в Кировской области, в студенчестве была в Астраханской области на раскопках Самосдельского городища, это был очень полезный и незабываемый опыт.

33LbSzEGhsA_ERgm7Sh1z8uUeYahd3ab8-WWDBXwLpB3QbbmL45ah979m0ZzYSgWt3yPGx4fsRqCZFaNK_umoQ6n.jpg

— На ваш взгляд, чем полезно рассказывать об учёных былых времён?

— Подчеркну, что речь идёт не просто об истории экспедиций, а именно о быте и повседневности. Это тоже часть истории, причём не только истории археологического освоения региона, а часть истории страны. Очень интересно смотреть, как за десятилетия менялся быт экспедиций и как это перекликается с изменениями в стране. Например, как благодаря внедрению новых видов транспорта археологи смогли добраться в самые отдалённые уголки того же Севера и совершить там действительно значимые открытия.

Когда погружаешься в биографию некоторых археологов, узнаёшь поразительные вещи. На самом деле, история их работы не менее интересна и важна, чем результаты их работы. Пока мы работали с материалами о Г. М. Бурове, мы узнали много нового об этом человеке, о его трудолюбии, готовности к смелым экспериментам и прочее. Такие люди могут быть примером и сейчас, вдохновлять.

Q_0nNOUAgN5f3EoS9LwPA7jfzy2g31zrHuN6ilr6tWO1Z5tlCt8Hna2WX2wQwjNGoxPgobYxcv3AnvHnItKhekZa.jpg

— Каким образом вы оказались в КВАЭ и попали в Балезино?

— На самом деле, у археологов из Коми и Удмуртии давние дружеские связи, много общих тем. Как всегда, выражаю огромную благодарность Елизавете Михайловне Черных и Светлане Александровне Перевозчиковой, что дали возможность насладиться пребыванием в замечательной экспедиции в Балезино.

А в Балезино меня привели случайность и крепкая археологическая дружба. Моя диссертация связана с образами водоплавающих птиц, в том числе по археологическим материалам. Но вот мне при всём моём богатом полевом опыте ни разу не удалось найти артефакты в форме моих любимых уточек. А на Балезинском могильнике их находили. Вот так «в погоне» за утками я оказалась в Балезино. А также, чтобы действительно получить опыт работы в другом регионе и с другими материалами. Подобные «обмены» бывают достаточно часто; у всех, конечно, по-разному.

— Можно ли говорить про «общее и особенное» в наших и ваших экспедициях?

— В целом, различия есть в традициях и организации быта точно, что сопряжено с разными природными условиями. Общего тоже очень много, всё-таки практически все опираются на единую базу.

— Можете рассказать что-нибудь как специалист по камню о балезинских камнях?

— Материала мало, но меня очень радует, что к моему приезду всегда находится что-то из каменных артефактов. Который год попадаются просто эталонные пластины, как раз мезолитические.

F5PumTqI9x081j0XgGlID1QtwvFikQk_UGz58-t8wTiBe_EIUbfvzNU6uL3wctavi6B-PJYHenACreSjgZIZzZwq.jpg

* * *

Комментарий эксперта.

Профессор УдГУ Елизавета Черных:

«Чем полезно участие «приезжих» учёных? Археолог работает с артефактами и памятниками, которым тысячи и сотни лет. Их необходимо описать, интерпретировать. Порою неприметный камень, оказавшись в руках археолога, может быть непонятным, а вот его коллега, пропустивший через свои руки сотни таких камней, потому что ему посчастливилось копать стоянки каменного века, сразу даст не только ответ, что за орудие у нас в руках, но и из какого сырья оно изготовлено, как изготовлено и для чего. Просто профессиональный опыт у археологов очень разный. А фактор культурного многообразия — это не исключительно сегодняшнее понятие.

Опять же, научные методики, разработанные для изучения культур и технологий прошлого, настолько разнообразны, что одной жизни крайне мало для их освоения. Гораздо большего эффекта можно достичь, собрав в один коллектив несколько разных специалистов. Это позволяет глубже понять и археологические предметы, и контекст их залегания в земле, то есть среду обитания, климат, рельеф. Вот почему в археологической экспедиции так нужны специалисты в разных областях знания.

Ну а насколько важен оперативный и прямой обмен информацией, работникам СМИ очень хорошо известно».

AOjcWeSU3mEfXGQaYw4hsIrYvMYDhFxsRHUTGeo2Xh_ZB07kumAFJSqljeHMkpY3tiLSFfbMsxZ2Z-ROzvgSzC8V.jpg

Все фото из личного архива Надежды Волокитиной.

