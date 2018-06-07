В Удмуртии в ближайшие годы на создание отлаженной системы по переработке твердых коммунальных отходов намерены потратить десятки миллиардов рублей.

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В конце апреля 2018 года подвели итоги торгов по выбору регионального оператора, который будет осуществлять оборот твердых коммунальных отходов в Удмуртии. Компанией-победителем стало «Спецавтохозяйство». Согласно документам, регоператор за 10 лет может получить до 30 млрд рублей на осуществление своей деятельности.

6 июня на одном из республиканских полигонов («Чистый город») побывал председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор, который раскритиковал деятельность республики в этой сфере, однако заверил, что регион в скором времени может стать одним из флагманов по мусоропереработке, так как совместно с регоператором решением проблемы займется инвестор – корпорация «ГазЭнергоСтрой».

Насущная проблема

О проблеме мусоропереработки на федеральном уровне заговорили относительно недавно. Согласно государственному докладу, размещенному на сайте Минприроды России, лишь в 2016 году в стране на официальном уровне было введено понятие «твердые коммунальные отходы» (ТКО). Чтобы добиться этого, в федеральный закон об отходах производства и потребления были внесены некоторые правки.

«ТКО - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами».

Из Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

В последние годы в России величина ежегодной вывозки ТКО/ТБО из жилых зон занимала малую долю среди всех вывезенных отходов производства и потребления – всего 1% (данные по стране на конец 2016 года). Вместе с тем с проблемами загрязнения окружающей среды бытовыми отходами население сталкивается практически повсеместно, причем не только на территории городов и поселков, но и в пригородных зонах, в лесах, на участках сельхозугодий и на берегах рек.

Так, в Удмуртии на данный момент официально зарегистрировано более 500 несанкционированных свалок, по которым в дальнейшем необходимо будет принимать решения.













На фото: полигон "Чистый город"

Несмотря на небольшой процент ТКО в составе всех ежегодно образующихся отходов, показатель этот с каждым годом увеличивался. В 2000 году в окружающую среду – то есть на свалки, полигоны и в другие места – было направлено около 144 млн кубометров отходов, а в 2014 году этот показатель по оценке составлял уже 233,6 млн кубометров, в 2015 году – почти 238,9 млн кубометров, в 2016 году - почти 238,7 млн кубометров. Таким образом, несмотря на некоторое варьирование объемов в отдельные годы, за последние шестнадцать лет произошло примерно удвоение вывоза ТКО/ТБО из всех городов и поселков страны. И это только по официальным данным. При этом пропорционально возрастало и негативное воздействие на окружающую среду.

Свалки под видом полигонов

Как уже говорилось ранее, в Удмуртии на данный момент зарегистрировано более 500 несанкционированных свалок разного размера и в различных местах. На одной из таких свалок в Камбарском районе «Сусанин» был в мае этого года. Уже сейчас можно говорить о том, что горы мусора останутся на берегу реки Камы близ одноименного поселка как минимум до начала работы регионального оператора – января 2019 года, причем зимой сотни квадратных метров отходов тоже вряд ли будут убраны.





На фото:председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор (слева) и председатель Общественной палаты Удмуртии Павел Вершинин (справа)

О насущной проблеме в республике сказал и представитель общественной палаты России Игорь Шпектор. По его словам, на данный момент в регионе попросту нет полноценных полигонов по переработке ТКО, а то, что преподносится как полигон, - является самой обыкновенной свалкой.

«Мы заросли в свалках. Когда мы говорим слово «полигон», то это самообман – это свалка с твердым открытием. Сегодня валят на грунт, делают твердое покрытие […] в лучшем случае. Здесь сортировка не работает. Здесь в Удмуртии ничего абсолютно нет», - рассказал журналистам председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор.

Общественник привел в пример Воронеж, Волгоград и Астрахань, где на полигонах строятся станции по переработке мусора, которые пока отсутствуют в Удмуртии.

Поджать хвосты

Проработкой «мусорного» вопроса займутся региональный оператор «Спецавтохозяйство» и корпорация «ГазЭнергоСтрой». Вся работа, которую в ближайшие годы будут проделывать компании, оценивается в десятки миллиардов рублей. Так, «Спецавтохозяйство» согласно контракту может получить до 30 млрд рублей за осуществление своей деятельности, а «ГазЭнергоСтрой» будет инвестировать средства в полигоны, которые планируют оснастить перерабатывающими станциями, причем инвестиции, по словам руководителя корпорации, также «составят миллиарды рублей».

«Главный вопрос, который должен решить инвестор – это дальнейшая переработка и утилизация. Есть такое понятие как «хвосты» – это то, что остается после переработки. В Японии остается 6% хвостов, на любой российской территории остается 80-85 процентов хвостов в лучшем случае. Вся биомасса остается на свалке и гниет. […] Деньги должны быть в размере не менее 3 млрд в год, чтобы решать эту проблему. Удмуртия может неожиданно оказаться в числе передовых регионов в этом вопросе, сегодня она в числе всех самых плохих», - рассказал Игорь Шпектор.

В свою очередь директор «Спецавтохозяйства» Сергей Климов, который ранее работал замглавы администрации Ижевска, заявил, что в идеале компания будет стремиться достигнуть 40-процентного показателя переработки всего поступающего на полигоны мусора.

«У нас будет обязанность регулировать деятельность от момента сбора мусора во дворах, до момента захоронения. Мы хотели бы видеть эту работу уже на стадии контейнеров, чтобы мусор раздельный попадал сразу на сортировку. Лучший город в России – это Саранск – это 16% переработки мусора. У остальных 1,5-2 процента. У нас планы до 40 процентов. Мы хотели бы, чтобы Удмуртия в этом плане была передовой республикой», - заявил Климов.





На фото: собственник «Спецавтохозяйства» Сергей Климов

Однако предварительно тратить ежегодно по 3 млрд рублей в год на мусоропереработку, как этого просит Шпектор, «Спецавтохозяйство» не может. Таких денег у компании пока нет.

«Мы думаем, что будем привлекать инвесторов. На сегодняшний день у нас нет таких средств. Сначала нужно получить тариф, а потом планировать свою деятельность. После полугода работы мы будем понимать объем средств, и большая часть из них будет направлена на непосредственно рекультивацию, перевозку, строительство комплексов, участие в инвестпроектах», - рассказал журналистам Сергей Климов.

Отметим, что помогать Климову в этом вопросе будет его заместитель – бывший министр ЖКХ Удмуртии Иван Маринин.

Мусорная идиллия

В идеале власти Удмуртии совместно с регоператором и инвестором надеются создать хорошо отлаженную систему вывоза мусора на всей территории Удмуртии и убрать 568 существующих несанкционированных свалок. Сейчас ведется работа над территориальной картой, которая станет основополагающей в действиях сторон.

«Здесь идет раздельная территориальная схема. В каждой стоят полигоны и будут разработаны маршруты исходя из их дешевизны. Электронная модель нам очень сильно поможет в этом», - сказал замминистра строительства и ЖКХ Удмуртии Алексей Бобырь.





На фото: неработающая линия по сортировке мусора на полигоне "Чистый город"





На фото: небольшая часть отсортированного мусора на полигоне "Чистый город"

Всего полигонов в Удмуртии будет пять. На каждом из них хотят установить мусороперерабатывающую станцию. Об этом «Сусанину» рассказал директор «ГазЭнергоСтроя».

«То, что предусмотрено территориальной схемой, - туда будут инвестироваться средства, но схема будет корректироваться. Мы договорились сегодня - отдельное внимание по переработке шин – там будет термолизный реактор, который будет перерабатывать (шины – прим. ред.) в топливо и, возможно, «Удмуртавтотранс» будет пользоваться этим топливом. […] Это миллиарды рублей», - сказал Сергей Чернин

Насколько вырастут тарифы после начала совместной работы регоператора и инвестора - пока не понятно. Их величину должны будут утвердить до 20 декабря 2018 года.

«Какой будет тариф, я говорить не могу. Идет подготовка к этому», - сказал директор «Спецавтохозяйства».

Зеленые требует сеток

Одним из важных вопросов, на который сейчас обращают внимание активисты движения «Зеленый паровоз», это отсутствие сеток для раздельного сбора мусора. В них жители могли выбрасывать пластик. Сетки стояли рядом с контейнерами в Ижевске 4 года.

«Месяц назад тысяча контейнеров исчезла из дворов Ижевска. Мы получили огромное обращение от жителей города. В течение 4 лет мы объясняли, как и зачем это нужно делать, но они теперь сильно взволнованы. Этот месяц критичный. Требуется краткосрочное решение - дать возможность жителям сортировать мусор», - сказал активист «Зеленого паровоза» Владимир Любимов.





На фото: Игорь Шпектор (слева) и председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов (справа)

По его словам, в ближайшее время необходимо вернуть сетки, чтобы к моменту начала работы мусороперерабатывающих станций у людей не пропала привычка сортировать мусор на начальном этапе.

«Коллеги, нам нужно ответить на вопрос, когда мы сможем вернуть сетки», - сказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, взяв на контроль этот вопрос.

Активисты также призвали активнее вести просветительскую работу, чтобы люди понимали важность раздельного сбора мусора.