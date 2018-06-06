Об этом «Сусанину» рассказал президент корпорации Сергей Чернин.

Ижевск. Удмуртия. Корпорация «ГазЭнергоСтрой» намерена вложить миллиарды рублей в переработку мусора в Удмуртии. Об этом «Сусанину» рассказал президент корпорации Сергей Чернин.

По его словам, речь идет о проектах, которые предусмотрены территориальной схемой. Это мусороперерабатывающий комплекс на полигоне «Чистый город» и еще несколько небольших подобных комплексов.

«Мы договорились сегодня - отдельное внимание по переработке шин – там будет термолизный реактор, который будет перерабатывать (шины – прим. ред.) в топливо и, возможно, «Удмуртавтотранс» будет пользоваться этим топливом. […] Это миллиарды рублей», - сказал Сергей Чернин.

Он уточнил, что территориальная схема будет корректироваться. На данный момент работу по ее корректировке совместно с профильными министерствами ведет также компания «Спецавтохозяйство», которая стала региональным оператором в сфере оборота твердых коммунальных отходов в Удмуртии.