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Прогулки — это часть жизни

14:05, 31 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Прогулки — это часть жизни
14:05, 31 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
74
0
#спорт\n#здоровье\n#Удмуртия\n#спортивная ходьба\n#парки
Источник фото: unsplash.com (Elijah Hail)
0

Как они влияют на организм и зачем вообще нужны.

«Мам, я гулять. Приду вечером» — разные вариации этой фразы говорил в детстве почти каждый. Тогда прогулки занимали несколько часов, но с возрастом из-за множества дел прогулкой начинает считаться поход до ближайшего магазина или даже до машины. 

Нужно ли людям вообще гулять и приносит ли такое времяпрепровождение пользу, «Сусанину» рассказала вице-президент Федерации северной ходьбы Удмуртии Татьяна Першина.

Отметим, что главное достоинство ходьбы — доступность. Благодаря регулярным прогулкам получится держать мышцы в тонусе, нормализовать давление и снизить вес. И что немаловажно, прогулка заряжает энергией. 

«Энергия не может возникнуть сама по себе, она появляется от движения. В человеке то же самое — энергия начинает вырабатываться в тот момент, когда вы начинаете двигаться, и чем больше вы будете двигаться, тем больше в организме проявится энергии», — рассказала Татьяна Першина. 

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Фото: unsplash.com (Andreea Pop) 

Рекомендация: гулять каждый день минимум 20 минут 

Не секрет, что прогулки позволяют насытить организм кислородом. Утренняя прогулка поможет взбодриться и запустить работу мозга, чтобы днём плодотворно поработать. А вечерняя помогает организму расслабиться перед сном и снизить уровень стресса. 

«Прогулки полезны не только на физиологическом уровне, но и на духовном. После них и настроение значительно лучше, и сон крепче, потому что психическое состояние улучшается», — отметила Татьяна Першина. 

Рекомендация: у прогулки не должно быть цели 

Татьяна Першина уверяет, что самыми плодотворными прогулками являются те, когда человек отдыхает во время ходьбы. 

«Когда вы идёте в магазин, в гости, на работу или с работы, то мозг активно думает о насущных делах. А когда вы целенаправленно решили прогуляться, то уже идёте совсем с другим настроением, и мысли будут более расслабленные, что влияет на ментальное состояние человека. Дыхание будет совсем другим, не таким частым и более глубоким. Вы будете гулять для того, чтобы погулять, а не для того, чтобы куда-то успеть», — прокомментировала вице-президент Федерации северной ходьбы Удмуртии. 

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Фото: Федерация северной ходьбы Удмуртии

Если обычные прогулки уже наскучили и хочется больше движения, то можно заняться северной ходьбой. Может сложиться мнение, что такое занятие подходит только пожилым людям и оно совершенно несерьёзное. Но при такой ходьбе у человека задействуются до 90% мышц: работают руки, ноги, корпус, только шея и голова находятся практически в одном положении. Но для этого нужно уметь правильно ходить. 

Северную ходьбу делят на два вида: реабилитационную и спортивную. Реабилитационной ходьбой занимаются люди пожилого возраста, они не всегда правильно выполняют движения, но даже в таком случае прогулка идёт на пользу. 

«Хотелось бы, чтобы люди ходили правильно, но большинство просто взяли палочки и пошли. Хотя, с другой стороны, иногда смотришь, как бабушка идёт с палочками, и думаешь, что пусть она и дальше тихонько ходит с этими палочками, чем дома сидит», — делится Татьяна Першина. 

Фото: Федерация северной ходьбы Удмуртии

Рекомендации: как правильно ходить 

В спортивной ходьбе, по которой проводят соревнования, есть определённые техники. Во время северной ходьбы корпус человека должен быть немного наклонен вперёд, как во время бега. А также нужно обязательно задействовать руки, они должны быть синхронизированы с ногами: когда поднимается левая рука — шагает правая нога, и наоборот.

При этом руку следует не только выбрасывать вперед, но и максимально уводить за спину. Во время движения локоть должен быть практически прямой. 

«В жизни человек в принципе руки за спину не уводит, они всегда впереди. И когда во время ходьбы руки попеременно отводят назад, плечи и грудная клетка раскрываются, спина становится прямее, и это благоприятно влияет на мышцы спины», — пояснила спортсменка. 

В северной ходьбе даже задействованы кисти рук. Когда рука впереди, то ладонь сжимает палку, а когда рука отводится назад, то кисть нужно расслабить и распрямить. 

Параллельно с руками работают и ноги — человек должен делать настолько широкие шаги, насколько позволяет его тело. 

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Фото: unsplash.com (Antonio Groß) 

Рекомендация: для занятий северной ходьбой нужно купить специальные палки 

У лыжных палок и палок для ходьбы есть ряд отличий. Во-первых, палки для ходьбы должны быть по локоть, а во-вторых, у них маленькая рукоятка и они легче. Идеальный вариант — если они будут сделаны практически на 100% из карбона. 

Также у палок отличается темляк — петля, в которую просовывают руку. У неё должна быть секция для большого пальца руки, чтобы палка не падала, когда спортсмен отпускает её, отводя руку назад.

Из-за того что при северной ходьбе задействовано больше мышц, польза от прогулки увеличивается. Регулярные занятия помогают снять излишнюю нагрузку на суставы нижних конечностей и позвоночник, повышают выносливость и улучшают осанку. Помимо этого, северная ходьба снижает риск развития старческой деменции, помогает наладить сон и восстановиться после заболеваний или операций. А также такие занятия благотворно влияют на женские половые органы. 

«Северной ходьбой полезно заниматься при варикозе. Потому что когда человек идёт обычно, то у него вся нагрузка распределяется только на ноги, но когда он берёт в руки палочки, то 50% нагрузки переходит на руки», — отметила Татьяна Першина.  

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Фото: ИА «Сусанин»

Рекомендация: после занятий северной ходьбой следует делать упражнение для расслабления ног   

Из-за большой нагрузки на ноги вице-президент Федерации северной ходьбы Удмуртии Татьяна Першина рекомендует после каждой прогулки помогать себе улучшить кровообращение. Для этого нужно лечь на пол таким образом, чтобы ягодицы упирались в стену, а ноги опирались на неё и были перпендикулярно телу. В таком положении достаточно полежать минут 10. В это время также можно вращать стопами и двигать их в разные стороны.

Когда осознаешь важность прогулок, появляется вопрос: где этим заниматься? В идеале — гулять в лесу или парке. А если хочется заняться северной ходьбой в городе, то на палки нужно надеть специальные резиновые наконечники. 

Фото: ИА «Сусанин»

Рекомендация: где точно стоит погулять в Удмуртии 

У заядлых любителей прогулок со временем появляются любимые места, где приятнее всего проводить время. Татьяна Першина рассказала, что больше всего в Ижевске она любит гулять в Холмогоровском лесу. Спортсменка ходит по Холмогоровской тропе, которая пролегает в сторону биатлонного комплекса Демидова. Есть любимое место и в Сарапуле — это трасса «Светлая лыжня». 

«Это прекрасная тропа по лесу, прекрасные виды, прямо очень люблю», — делится вице-президент Федерации северной ходьбы Удмуртии Татьяна Першина. 

Отметим, что в Ижевске с каждым годом появляется больше новых общественных пространств, где можно с удовольствием погулять. Например, для того чтобы насладиться природой, можно углубиться в парк Кирова, Берёзовую рощу или парк «Тишино». Также редакция «Сусанина» рекомендует пройтись по лесу за санаторием «Металлург» или дойти до моста на Воложке.   

14:05, 31 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
74
0
#спорт\n#здоровье\n#Удмуртия\n#спортивная ходьба\n#парки

 

 

 


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