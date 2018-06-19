1100 подписей собрали жители деревень Старое Мартьяново, Позимь, поселков Крылатское, Мартьянова Слобода, Ново-Крылатский и Первомайский под письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить строительство асфальтосмесительной установки. На сходе жителей окрестных населенных пунктов инициативная группа потребовала разобраться и с другими источниками загрязнения, которые расположены в бизнес-инкубаторе, находящемся в Старое Мартьяново.

В ходе почти часового разговора на повышенных тонах выяснилось, что выйти на сход несколько сотен человек вынудила тяжелая экологическая обстановка. Житель деревни Старое Мартьяново Алексей Пантелеев пояснил: «Нас беспокоит строительство в первую очередь асфальтобетонного завода <…> Производство пенопласта у нас существует на животноводческих помещениях. Очень большая стоянка крупных машин, дальнобойщиков. Зерновозы тут стоят. И еще вопрос есть: крупная типография, которая тоже является опасным источником». Жители Старого Мартьяново утверждают, что в безветренную погоду в воздухе стоит острый химический запах, а иногда над деревней повисает настоящий смог.





Согласно пояснению ООО «Риол», которое монтирует асфальтосмесительную установку, RD90 является оборудованием замкнутого цикла. Агрегат оборудован мощными фильтрами, исключающими попадание в атмосферу вредных веществ и пыли. Кроме того, при работе практически отсутствует и промышленный шум.

Сейчас местные власти намерены провести экспертизу, чтобы установить факты нарушений при проведении монтажных работ. «Земля находится в частной собственности. Разрешенный вид использования – земли промышленности. Соответственно, размещение данного объекта возможно. На сегодняшний день по документам, которые представлены частным лицом, это оборудование, установленное без сооружения фундаментов. Соответственно, не требует получения разрешения на строительство. И частное лицо к нам не обращалось за выдачей подобного разрешения. Единственное, за чем он к нам обращался, – это за получением градостроительного плана земельного участка», - рассказал глава муниципального образования «Завьяловское» Роман Липин. По его словам, местные власти просто не имеют полномочий, чтобы запретить монтаж установки. Но если экспертиза покажет, что объект имеет признаки капитального строительства, то его сноса потребуют в судебном порядке при участии специалистов Госстройнадзора Удмуртии.





В свою очередь юрисконсульт ООО «Риол» Галина Ветошкина рассказала, что предприятие готово провести все необходимые экспертизы, чтобы прекратить панику, которая возникла в населенных пунктах. «Мы обращаемся в строительную экспертизу, чтобы устранить возникший вопрос о том, что этот завод – громко сказано – является капитальным строительством. И требуется ли разрешение на строительство или нет. Мы обращаемся в экологическую экспертизу для того, чтобы установить, возможен ли вред окружающей среде, какой вред, какие должны быть нормы или еще что-то. Это не наши голословные утверждения. <…> Будет экспертиза, которая установит. Будет документ. Мы обращались к жителям: если вы не доверяете той экспертной организации, которую выбрали мы, говорите, какую выберете вы. Мы обратимся туда. Мы не против», - рассказала она. Вместе с тем, по словам юриста, активные местные жители просто не хотят слышать ее доводов и не верят никаким документам.

«Основное требование – прекратить строительство завода и убрать с территории, прилегающей к деревне. Также разобраться с химическими производствами на территории деревни. Производство пенопласта и производство полиэтилена», - рассказал представитель инициативной группы, житель поселка Крылатское Алексей Лимонов. Вместе с тем сами жители уже выдвигали предложения об иных мерах протеста, вплоть до перекрытия трассы Ижевск – Аэропорт, в непосредственной близости от которой находится площадка.





По сообщению главы МО «Завьяловское» Романа Липина, уже в пятницу, 22 июня, власти Завьяловского района соберут владельцев производств: «Здесь существует бизнес-инкубатор с производствами достаточно давно, и, соответственно, эти предприятия тут работают с начала двухтысячных годов. На сегодняшний день с районной администрацией есть договоренность о том, что собственники будут приглашены в район и будет проведена проверка экологичности данных производств. <…> Если экологическая опасность существует, то будет проведена работа по разработке санзон, если это необходимо. И соответствующие все действия, которые требуются по экологическому законодательству».

Прокурор района Евгений Кроткин в разговоре с корреспондентом информагентства «Сусанин» сообщил, что вопрос с монтажом установки взят прокуратурой на контроль.