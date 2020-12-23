Человек познакомился с сельским хозяйством около 10 тыс. лет назад. Сегодня возделывать землю и выращивать животных не просто дело выживания, а целая отрасль, играющая важную роль в экономике, ВВП страны. Какой вклад вносит Удмуртия и как развивает свой агропромышленный комплекс – в нашем материале.

Белая «нефть»

Молоко – сырье для сливок, творога, сырков, сыров, кефира и еще множества тех продуктов, без которых многие не представляют свой завтрак, обед или ужин. По итогам 10 месяцев года Удмуртия занимала третье место в ПФО по объему производства молока на 1 жителя – 486 кг.

В республике продолжается реализация программы по производству миллиона тонн молока в год. К концу 2020 года объемы действительно ещё немного приблизятся к 1 млн и составят 881,9 тыс. тонн. По сравнению с 2019 годом рост валового производства увеличится на 6,6%. «Для нас это стратегически важный намеченный рубеж, потому что это рабочие места на селе, это наше развитие и наш экспортный потенциал», - отметила вице-премьер, министр сельского хозяйства Удмуртской Республики Ольга Абрамова.





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Ожидается, что молочная продуктивность буренок вырастет до 6828 кг на голову (+4,6%). Победу в этой «молочной гонке» предрекают Воткинскому району, где уже сейчас содержатся самые высокопродуктивные коровы в республике – по итогам года надои молока на корову составят 8779 кг. Он опередит лидера прошлых лет – Вавожский район – 8311 кг на корову. А вот кому до круглых отличников нужно будет серьезно поработать, так это Селтинскому (5582 кг), Красногорскому (5487 кг) и Камбарскому (4688 кг) районам.

«Предмет особой гордости – темпы роста продуктивности животных. Это некий маркер технологичности нашего производства», - подчеркнула зампред-министр.

Козье молоко – еще одна важная стезя для сельского хозяйства Удмуртии. Сегодня молочное козоводство развивают 10 хозяйств. В качестве одного из новых крупнейших инвестиционных проектов этого года можно назвать экоферму «Дубровское» Киясовского района. Сегодня там насчитывается уже 800 привезенных из Голландии козочек зааненской породы. Во всем мире «голландки» считаются лучшей молочной породой коз, а получаемое от них сырье подходит для производства сыров премиум-класса - Камамбер, Робиода, Монтазио, Рокфор. Первые надои там получат в мае 2021 года. Молоко будут отправлять в собственный цех с сыроварней.





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Кстати, благородными сырами сегодня может похвастать и компания «Агровиль» Воткинского района. Козочки альпийской породы ежедневно дают 1,5 тонны легкоусваиваемого и гипоаллергенного сырья. Из него фермеры делают французский сыр с травами и в золе Бюш де Шевр, традиционный для долины Луары.

Зарождение новой отрасли

В 2020 году Удмуртия взялась за развитие специализированного мясного скотоводства – отрасли, которой раньше не было в регионе. Результаты говорят сами за себя. За 11 месяцев прирост «мясного» поголовья составил 67% и достиг 1853 головы. Объемы производства высококачественной говядины выросли до 165 тыс. тонн.

По словам Ольги Абрамовой, дополнительный толчок для развития этого направления дают гранты на развитие фермерских хозяйств. Плюсом, в этом году впервые была предусмотрена поддержка на содержание коров мясных пород – 5 тыс. на голову. Практику продолжат и в 2021 году. Мясным скотоводством сегодня занимаются 25 хозяйств, и большинство из них отдают предпочтение породе герефорд.

Насколько важна эта зарождающая отрасль, говорит и тот факт, что животные мясного направления продуктивности в будущем станут частью генетического проекта, запущенного в отрасли в этом году. Удмуртия стала одним из первых регионов, решивших сформировать собственный индекс племенной ценности животных на основе международных методик.





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Работа началась с формирования референтной базы данных генотипов и фенотипов животных, содержащихся в племенных хозяйствах. Геномный тест взятых биоматериалов направляли в лабораторию Ирландии. Полученные данные позволили сформировать первые индексы по удою, содержанию жира и белка в молоке, а также продолжительности хозяйственного использования.

Работа продолжится до 2024 года. В планах Года села расширить базу до 10 тыс. генотипов и разработать индексы по стерильности, экстерьеру и устойчивости лактации.

Зерно – в рост

«Для агропромышленного комплекса Удмуртии 2020 год был достаточно успешным с точки зрения производства. Один из ярких производственных примеров – урожай зерновых культур, он стал вторым рекордным за последние 20 лет, составил 703,4 тыс. т (в бункерном весе)», - рассказала вице-премьер. Свою роль сыграло и увеличение площади посева зерновых культур на 7 тыс. га. Отметим, что среднереспубликанский показатель последних лет варьировался на уровне 620-630 тыс. тонн.

Всего под посевы сельхозкультур аграрии отвели 923,3 тыс. га, более половины из которых заняли кормовые культуры, остальное – зерновые и зернобобовые.

Напомним, что в планах этого года стояло создание электронной карты сельхозземель, включающей в себя массу полезной информации для пользователей. Карта появится в открытом доступе, чтобы любой желающий работать на территории Удмуртии мог оперативно подобрать участок для ведения агробизнеса.

Не ручной труд

Огромную трудовую помощь аграриям оказывает техника, которой в парке республики насчитывается уже почти 7 тыс. единиц. В 2020 году Удмуртия закупила 173 трактора, 27 единицы кормоуборочной техники и 40 зерноуборочных комбайнов и другого оборудования. На обновление было потрачено 2,4 млрд рублей, а размер субсидий составил 143,3 млн рублей.





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«Мы четко понимаем, что огромная доля техники сегодня эксплуатируется более 10 лет, это серьезный уровень морального и физического износа. Если сейчас мы предоставляем субсидии по прямым закупкам приоритетно на кормозаготовительную технику, то с 2022 года субсидироваться должны будут трактора и зерноуборочные комбайны. Кроме того, будем сохранять меры поддержки на зерносушильные комплексы», - пояснила Абрамова.

В 2021 году на поддержку обновления парка техники планируется направить 258 млн рублей.

Огурчики да помидорчики

80 тыс. тонн – именно столько овощей ежегодно завозится в Удмуртию. Пока наш регион не обеспечивает себя в полном объеме этими культурами, и проблема здесь не в трудностях выращивания, одна из причин – недостаток овоще- и картофелехранилищ. Отсутствие инфраструктуры для хранения не позволяет производителям реализовывать выращенную продукцию по оптимальным ценам и наращивать посевные площади. Так, в 2020 году было собрано 410,6 тыс. тонн картофеля и 115,9 тыс. тонн овощей открытого грунта.





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В апреле 2020 года началась серьезная работа – разработка концепции по развитию картофелеводства и овощеводства. Каждый район отчитался о наличии хранилищ и ресурсов для возделывания овощей и картофеля. «Будем анализировать имеющийся потенциал и определять ведущих производителей по территориальному принципу», - комментировала ранее Ольга Абрамова.

Большая работа

Право называться одной их главных и перспективных отраслей АПК вернуло и льноводство. Выращивание льна-долгунца сосредоточено в 9 районах, из которых 5 в этом году применили новый для республики технологический процесс уборки – кошение, вместо традиционного теребления. Такими районами стали Юкаменский, Селтинский, Дебесский, Малопургинский и Можгинский.

По сравнению с 2019 годом посевные площади льна-долгунца увеличились более чем на 1 га – до 5,2 тыс. га. Валовый сбор льноволокна составил в 2 раза больше, чем в 2019 году - 3,37 тыс. тонн. Льнопосевы начали появляться на тех территориях, где раньше это направление не развивалось десятилетиями. План-минимум на следующий сезон – увеличить площади посевов до 5,7 тыс. га.

«Сейчас мы сориентированы на короткое котонизированное льноволокно. В 2019-20 годах мы работали с Юкаменским и Шарканским льнозаводами, где были установлены линии котонизации. Весь год шла работа по установке, настройке оборудования, созданию камер выдержки льноволокна, чтобы получить качественный продукт», - пояснила Ольга Абрамова. В планах в 2021 году котонизированное волокно Юкаменского и Шарканского районов довести до требуемых качественных показателей и запустить в промышленное производство.





ВКонтакте: Минсельхоз Удмуртии

Ежемесячно наши образцы отправляют на заводы для подтверждения качества требуемого сырья. По словам Ольги Абрамовой, сегодня в России нет государственной лаборатории для проверки качества льноволокна и его сертификации. Удмуртия готова решить эту проблему. Работа по созданию лаборатории, которая будет правомочна выдавать сертификаты международного уровня, уже началась.

Надежное «плечо»

Сумма господдержки крестьянско-фермерских хозяйств в 2020 году достигла рекорда и превысила 377 млн рублей. Благодаря финансированию фермеры создали более 230 новых рабочих мест. Так, например, в условиях пандемии было выдано 49 дополнительных грантов на сумму 154,9 млн рублей, что позволило принять на работу 103 человека.

В этом году на «Агростартап» заявились более 100 участников. Общий размер грантовой поддержки составил 89,1 млн. руб. «Если ранее при оказании грантовой поддержи малым формам хозяйствования приоритетность отдавалась проектам в области молочного и мясного скотоводства, то сейчас мы отказались от этого условия. И увидели большое количество бизнес-проектов, которые направлены на развитие новых для нас направлений сельхозпроизводства. Например, в этом году гранты были выданы и на выращивание микрозелени, ягод, рыбы, расширение пасеки. Каждый, кто желает заниматься сельхозпроизводством, должен получить возможность для развития. Тем более, по результатам реализации своих бизнес-проектов фермеры-грантополучатели до конца 2020 года откроют на селе 224 рабочих места. Для нас это тоже важно», - отметила Ольга Абрамова.





ВКонтакте: Минсельхоз Удмуртии

Пчеловоды из Каракулинского района начали экспортировать на рынок Швейцарии мед. «Теперь швейцарцы уверены, что село Вятское, где проживает 350 человек, - настоящая медовая столица России», - рассказал ранее глава Удмуртии Александр Бречалов. Еще один успешный грантовый проект – Интернет-магазин «ЭкоМясКо». Сельхозкооператив из 13 фермерских хозяйств работает над производством мраморного мяса, из него выпускаются стейки, рибай, стриплойн, колбасные изделия и полуфабрикаты.

«Нам важно, чтобы каждый грант был реализован, чтобы это были новые рабочие места», - почеркнула Ольга Абрамова.

В 2021 году аграриев поддержат новым грантом – «Агропрогресс». Получателями смогут стать индивидуальные предприниматели и ООО, отвечающие критериям микро- или малого предпринимательства и имеющие опыт деятельности более 2 лет. На данный момент такие малые сельхозпроизводители не подпадают ни под одну грантовую программу.

Сельская ипотека

Улучшение жилищных условий в селах и деревнях – неотъемлемое условие для развития сельского хозяйства. Участниками сельской ипотеки, стартовавшей в этом году, стали 1,5 тыс. получателей Удмуртии, более 60% из которых – молодые семьи. На льготную покупку нового жилья было направлено 3 млрд рублей.

По словам Ольги Абрамовой, несмотря на все свои плюсы, программа дала некий отток людей от удаленных территорий ближе к городам. «Это то, над чем нам предстоит работать в 2021 году. Подумать, как простимулировать жителей сельской местности помимо создания инфраструктуры оставаться жить в деревнях и селах. Сегодня сельская ипотека не ограничивает человека по месту работы, а нам бы хотелось, чтобы одним из условий была привязка человека к работе на селе», - пояснила министр.

84 семьи, проживающие в сельской местности, смогли улучшить условия жилья за счет соцвыплат. Объем поддержки в этом году составил 76 млн рублей.

Экспорт

Выход на международный рынок – процесс непростой. Сегодня Удмуртия экспортирует вегенсы, молочную и мясную продукцию, зерновые культуры, мед. Пока объемы позволяют занимать лишь 14 строчку среди регионов ПФО по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Год планируется завершить с показателем в 5,1 млн долларов США. «Подготовка производственных площадок – это длительный процесс, и в этом году мы ввели новую меру поддержки, которая, мы уверены, позволит нам ускорить темпы экспорта АПК – это предоставление грантов на создание и развитие экспортоориентированных производств. Мы первые в России такую меру ввели», - рассказала Ольга Абрамова.

Этот год ознаменовался и первым для предприятий АПК экспортным агроакселератором под руководством Центра поддержки экспорта. Обучение прошли 13 предприятий Удмуртии. Участникам рассказали о самых важных вехах при выходе на экспорт – подготовке продукции, фитосанитарном и ветеринарном контроле, сертификации.





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«Хороший опыт для нас и предприятий, они уже сформулировали свои цели на экспорт и сейчас их ждет постакселерационное сопровождение экспертами для успешного вывода продукта», - рассказала министр сельского хозяйства Удмуртии.

Всё своё

Сегодня Удмуртия обеспечивает себя почти всеми основными категориями продовольствия. В переработке задействовано 350 крупных и средних предприятий промышленности. «Все производимое сырье в Удмуртии желательно перерабатывать на территории самой Удмуртии, поскольку вся добавленная стоимость будет оставаться у нас», - отметила министр.

Макароны, сухие смеси, мясные консервы, глубокая переработка зерна – те новые ниши, над которыми продолжится работа в ближайшие годы.

Приучаем с детства

В 2020 году Удмуртия продолжила готовить со школьной скамьи специалистов в области сельского хозяйства. Направление выбрали уже 386 учеников из 17 муниципальных образований Удмуртии. Учеба в необычных классах проходит нестандартно: ребята выезжают на производственные площадки, осваивают профессию «на местах».

Подготовка кадров идет не только в школах, но и в средних специальных учреждениях. В Асановском аграрно-техническом техникуме, а также в Можгинском и Увинском колледжах благодаря грантам появились лаборатории, позволяющие применять теоретические знания на практике: геномная, эксплуатации сельскохозяйственных машин, биотехнологий, сити-фермерства, ветеринарии.

Сегодня есть заявка на создание лаборатории пчеловодства.

«Мы получили 13 заявок от 10 учреждений. До конца года мы доведем денежные средства, чтобы можно было обустроить лаборатории для повышения качества подготовки специалистов», - добавила Абрамова.

Отдых с пользой

Сельская культура Удмуртии – это не только то, что растет на полях и выращивается на фермах, но и гордость побед.

Важную похвалу на федеральном конкурсе получили удмуртские бренды. В национальном состязании «Вкусы России», организованном Минсельхозом России, перепечи признали одним из лучших блюд в номинации «Загляните на огонек», а ижевские овощные чипсы отличились в номинациях «Нас выбирают» и «Вкусы без границ».

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Из-за пандемии коронавируса впервые в онлайн-режиме прошел республиканский смотр-конкурс сельхозживотных и птицы. Бычками и буренками похвастались 49 организаций, представив на конкурс 148 животных. Лучших представителей стада оценивали американские эксперты. Абсолютным «молочным» чемпионом была признана корова Чайка. «Это тот самый идеал, который мы ищем во всех шоу», - отметил судья Майк Крик.







ВКонтакте: Минсельхоз Уддмуртии

В 2021 году впервые в выставке смогут принять участие дети. Ребятам предстоит подготовить своего подопечного и ярко представить его зрителям и жюри. Юным конкурсантам придется не просто взять шефство над животным, но и проявить свою любовь и заботу, ухаживать за новым «другом», кормить, тренировать и готовить его к выступлению.

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Кстати, в этом году появился еще один повод отметить успехи наших фермеров. В календаре праздничных дат Удмуртии появился День пчеловода. Отмечать его будут ежегодно 14 сентября.

Год села – перемены для всех

Глава Удмуртии Александр Бречалов в традиционном эфире «Бречалов Live» обозначил 6 основных направлений Года села: экономика, социальная сфера, жилищная поддержка, социальная поддержка, новые общественные пространства, а также инфраструктура, на которую планируется выделить беспрецедентный объем средств.

«Год села – это год экономики сельских территорий. Особое внимание с точки зрения социальной, инженерной инфраструктуры и благоустройства будет к тем территориям, где есть предприятия, показывающие максимальную экономическую и бюджетную эффективность. Для нас важно, чтобы развивающиеся предприятия, которые вкладываются в развитие территории, получали обратную связь от государства», - отметила Ольга Абрамова.





ВКонтакте: Минсельхоз Удмуртии

Не останутся без внимания и те территории, которые пока не так интересны бизнесу из-за отсутствия инфраструктуры или климатических условий. Такие населенные пункты могут получить статус особой экономической территории. Часть затрат на себя готов взять регион, увеличив размер субсидий на проведение культуртехнических мероприятий по вводу сельхозземель в оборот.

В будущем году планируется сохранить меры поддержки сельхозтоваропроизводителей, а также дополнительно уделить внимание газификации, в том числе в самых маленьких деревнях с населением до 20 человек. «Важно, чтобы и они почувствовали перемены в Год села. Есть современные технологии, которые позволяют обеспечивать такие территории социальными благами. Как одно из решений – это газгольдер, альтернатива централизованному газоснабжению», - рассказала министр.





ВКонтакте: Минсельхоз Удмуртии

В Год села привычный для городских жителей дизайн-код может дойти и до селян. Напомним, программа предполагает единую концепцию стилистики фасадов зданий. В будущем году планируется запустить проект «Деревня будущего», в рамках которого жилые дома, учреждения и общественные пространства будут строить в едином стиле. На такое преображение своих территорий решились уже 8 районов. В Год села свой облик обновят минимум 5 деревень.

«Год села должен в первую очередь изменить наше личное отношение к селу, деревне. У меня есть большое желание, чтобы каждый человек, родившийся в деревне, пожелал остаться там и с гордостью говорил: я деревенский. С гордостью проносил через всю свою жизнь название деревни», - подытожила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.