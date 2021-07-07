



*имена героев могут быть изменены

О помощи подготовленных бойцов заговорили в особенно смутные времена в жизни российских колоний — начале 90-х. Период, когда нерушимость союза республик встала под большое сомнение. Так называемые зеки попытались воспользоваться шаткой ситуацией в государстве. Массовые беспорядки заключенных начали выходить из-под контроля МВД.

В 1991 году было решено создать в Удмуртии специальный отдел, в который вошли натренированные дружинники, готовые пресечь бунт, освободить заложников и вычислить сбежавшего преступника. Свое условное наименование спецназ Удмуртии получил только через 5 лет, тогда же прошли испытания на право ношения крапового берета.

Настроения переломного 1991 года прошли по регионам России. Именно тогда состоялось боевое крещение — первая реальная проверка готовности отряда Удмуртии. «Кречет» отправился на ликвидацию массовых беспорядков в колонию № 7 в поселок Азино. Годом позднее задачей бойцов стала охрана порядка в «Матросской тишине», где отбывали наказание бывшие противники перестройки — члены ГКЧП.

За один только 1993 год спецназ выезжал на спецоперации больше 70 раз. Позже «Кречет» стал первым спецподразделением Удмуртии, отправившимся в Грозный. С 1999 года бойцы начали регулярно ездить на Северный Кавказ для установления там конституционного порядка.

За годы жестокой войны с боевиками отряд из Удмуртии принял участие в более чем 120 операциях. Каждый житель Ижевска знает как минимум одного героя «Кречета» тех лет — Ильфата Закирова, чьим именем сегодня названа одна из улиц в Ижевске и школа № 55, где он учился. Ильфат погиб, когда ему было 30. Его судьбоносной войной стал Чеченский конфликт. В 2000 году старлей получил смертельное ранение, но продолжал вести огонь, прикрывая своих товарищей. За смелость и героизм ему было присвоено звание Героя России.

Ильфат был в числе первых 15 бойцов, кто в 1991 году вошел в состав «Кречета». Как и сегодня, отбор был жесткий: сотрудник должен отслужить в элитных войсках, быть морально и психически устойчив. Молодой десантник Закиров мечтал стать военным и стал им: в отдел спецназначения его взяли на должность снайпера. Попасть в элитное спецподразделение сегодня можно по тому же пути: молодому человеку нужно отслужить в армии, сдать все зачеты по физподготовке и пройти психолога.





Наши дни

Мы не можем раскрывать имена и лица тех, кто сегодня работает в «Кречете». Мы не знаем точно, сколько их — информацию держат в строжайшей тайне, но нам удалось пообщаться с одним из бойцов, чей путь в «Кречете» длится уже 10 лет.

Известный ижевчанам стадион «Динамо» раньше был тренировочной площадкой «Кречета». Сейчас подготовка бойцов проходит в гарнизоне, где и дислоцируется отряд. Стрельба, взрывная, высотная подготовки — минимальный набор навыков, отрабатываемых ежедневно. Неизвестно, когда придется взяться за оружие.

На территории есть свой тир. Там сотрудники развивают меткость из пистолета Ярыгина, пистолета-пулемета «Кедр» и пистолета-пулемета «Бизон». Мишень – стандартная, как в практической стрельбе.





Высотная подготовка, где задействована штурмовая группа, отрабатывается на высотных зданиях. Ювелирная работа — незаметно спуститься на веревках и проникнуть через окно в помещение. Как правило, ребята работают в группе: один исследует обстановку, второй врывается в окно, третий прикрывает с тыла. Как в жизни: стрельба, правда, холостыми. «Входим через окно — как альтернативный вид входа, если основной заблокирован. В отдельных случаях это может служить отвлекающим маневром», — рассказал «Сусанину» боец «Кречета» Денис.





Не исключены ситуации, когда в заложники попадают сами сотрудники колоний, а вооруженные осужденные пытаются скрыться на угнанном авто. Для остановки транспортного средства используется БТР. После в действие вступает группа захвата. Если преступнику удалось скрыться, он ведет огонь и не готов сдаться без боя, вариант отработки такой ситуации — блокировка преступника в помещении.

«У нас все умеют всё. Занятия по тактико-специальной проходят постоянно. Если нам предстоит выполнение какой-либо задачи, каждый будет заниматься тем, что у него лучше всего получается. Хотелось бы посмотреть, как мы будем в деле, но с другой стороны, хорошо, что все спокойно», — добавил Денис.





В мужском коллективе отряда тренируется единственная девушка. Наравне с мужчинами она носит 12-килограммовый жилет и тяжелый шлем. Мы не сразу заметили ее на площадке — хорошая маскировка и невысокий рост делают свое дело. Ранее Марина занималась биатлоном. С навыками хорошей стрельбы и физподготовкой она пришла в «Кречет». Сегодня она снайпер.

«С мужчинами служить комфортно. Подготовка у всех практически одинаковая, у меня специфика по маскировке, выбору позиции и высокоточной стрельбе. Когда меня принимал командир, он мне сказал: не дай Бог, чтобы тебе пришлось это применить в жизни, но будь к этому готова», — рассказала девушка-снайпер.

Неотъемлемая часть — полевые выходы, на тот случай, если осужденный сбежал и скрывается в лесистой местности. В один из таких выходов бойцы «Кречета» прошли за день около 40 км. Настоящая проверка человека на волевые качества и умение работать в команде. «Когда идешь, скажем, до двух ночи, после таких походов твои навыки улучшаются автоматически. Ты быстро все раскладываешь, делаешь навес, варишь чай и ложишься спать», — поделился Денис.

Кстати, есть у бойцов «Кречета» и свой рецепт фирменных удмуртских перепечей, который вошел в поваренную книгу «Готовь как спецназ».

Профессия храбрых

И хоть пока разрешать серьезные конфликты действующему составу «Кречета» не приходилось, бойцам есть что вспомнить.

В 2015 году спецназ Удмуртии отправили на ликвидацию массовых беспорядков в Башкирию. По воспоминаниям очевидцев, осужденные громили локальные сектора, объединялись в группы, поджигали здания и выступали против администрации. С разных регионов в соседнюю с Удмуртией Башкирию прибыли сводные отряды, готовые бороться с бунтовщиками. Акт неповиновения был совершен в колонии строгого режима — среди людей, кто отбывает наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Как писали тогда газеты, забаррикадировавшиеся заключенные требовали ослаблений режима. Ситуацию удалось урегулировать, осужденные вернулись на свои места.





Служба в «Кречете» — мечта многих молодых людей. Но что за этим стоит… Готовность отправиться к беспощадным преступникам, в горячую точку, на войну. Готовность оставить мать и отца, жену, дочь, сына ради защиты Родины. На память приходит трагическая история бойца «Кречета» Валерия Бахарева. Только в Чечне его сослуживцы узнали, что жена Валерия вот-вот должна родить. Товарищи сожалели, что в такой радостный для семьи момент он здесь, на войне, под свистом пуль и грохотом минометов.

Валерия — дочь, названная в честь отца, так и не увидела своего папу. Он погиб. За 10 дней до ее рождения.