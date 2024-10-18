По данным переписи 2021 года, в Удмуртии проживали 2 445 армян. Это седьмое место по численности среди народов, живущих в Удмуртии. Армяне активно стали переселяться в родниковый край с 1960-х годов, кто-то участвовал в больших социалистических стройках, кто-то приезжал за медицинским, педагогическим и техническим образованием, кто-то попадал по распределению на предприятия и в различные учреждения. Однако массово армяне стали приезжать в Удмуртию после развала Советского Союза.

Интересен и тот факт, что армяне участвовали как в строительстве удмуртской государственности, так и в организации тяжёлой промышленности. Год на партийной работе в Вотской автономной области трудился Дереник Апресян: с февраля 1923 года по февраль 1924 года он был заведующим Организационным отделом, а с декабря 1923 года занимал высшую партийную должность в молодой автономии — ответственного секретаря областного комитета РКП(б).

Ещё один представитель армянского народа — Сурен Акопян — возглавлял Удмуртский обком ВКП(б) с 1933 по 1935 год. Большое внимание он уделял развитию тяжёлой промышленности в рамках подготовки и реализации второй пятилетки индустриализации. При активном участии Акопяна на металлургическом заводе был с опережением срока запущен прокатный стан-блюминг — пятый по счёту в СССР.



Сурен Петросян

Источник фото: goskatalog.ru

И по сей день многие армяне работают на развитие Удмуртии не только в области экономики, политики и строительства, но и, что немаловажно, культуры. Продолжая серию материалов о крепких супружеских парах, мы расскажем о семье Эдуарда и Мариам Погосян, которые своим примером воспитывают троих детей в духе любви к музыке, семье и ближним.

Эдуард — создатель и художественный руководитель ансамбля народного инструмента «Двин», его супруга Мариам — кондитер и домохозяйка. Они вместе уже почти 20 лет.

Наши герои познакомились в Армении в 2005 году. Роль в создании будущей семьи сыграл друг Эдуарда, который жил по соседству с Мариам и рекомендовал её как хорошую и добрую девушку.

«Рекомендация хорошего друга — это большой плюс. Мы познакомились, Мариам мне понравилась: добрый характер, воспитание, хорошая семья. И вот с тех пор мы строим семью. Сначала жили в Армении, там у нас родился старший сын Джано. Он с детства проявлял тягу к музыке. На Родине Джано окончил музыкальную школу, где освоил игру на армянском барабане», — рассказал Эдуард Погосян.

Глава семьи сам имеет музыкальное образование и вместе с сыном он, переехав в Ижевск, решил создать ансамбль барабанщиков при армянской воскресной школе, в котором главным инструментом стал национальный ударный инструмент «Дхол». В качестве названия ансамбля выбрали имя древней столицы Армении — Двин. Начало творческому коллективу было положено в сентябре 2023 года.



Источник фото: архив семьи Погосян

Эдуард Погосян выступает в качестве художественного руководителя, а его сын Джано — солиста и преподавателя. Многие участники ансамбля приходятся друг другу братом или сестрой. Младшие дети, посещая армянскую воскресную школу, видят, как их близкие учатся игре, веселятся, и тоже решают посвятить себя миру ритма. Так, например, младшие сестра и брат Джано тоже влились в «Двин». Это создаёт особую дружескую атмосферу: дети разговаривают на родном языке с близкими по духу и культуре товарищами.

Ижевский Дом дружбы народов поддерживает ансамбль, предоставляя помещение для репетиций. В каникулы участники «Двина» оттачивают навыки в классе при Армянской церкви. Дети репетируют индивидуально, в том числе и в онлайн-формате.

Барабанщики уже успели покорить сердца ижевчан. За их плечами опыт выступлений на межнациональных и городских праздниках, сцены фестивалей и главных домов культуры Удмуртии. Ижевский Дом дружбы народов приглашает молодых музыкантов «гвоздём» программы своих мероприятий. Также ребята вместе с общиной посещают детские дома, выступая перед воспитанниками.

Интересно, что Дхол воспринимается зачастую как мужской инструмент, однако в ансамбле «Двин» играют и девочки, при этом две из них — Анита и Люсия — выступают в качестве солисток вместе с Джано Погосяном.



Источник фото: архив семьи Погосян

Приобщение детей к национальной музыке является для Эдуарда Погосяна одним из «крючков», наравне с родным языком, для сохранения традиций и культуры в подрастающем поколении. В основе этих традиций лежат уважение и любовь к старшим и неравнодушие к проблемам ближних.

Одной из главных нематериальных ценностей для армян являются имена родителей, которые по традиции переходят внукам.

«Часто мы называем наших детей, особенно первых, в честь родителей. Мой старший сын назван в честь моего отца — Джано, а дочь носит имя мамы — Джульетта. Имена родителей — это самое ценное, что передаётся нашим детям», — подчеркнул Эдуард.

Также одной из главных ценностей для армянской семьи является дом предков. Где бы они не жили, будь то отдельный дом или квартира, это наследие передаётся старшему внуку. Даже если в наследство переходит дом в отдалённой деревне, то он обязательно поддерживается в достойном виде, не продаётся и не забрасывается.

«Эти традиции мы передаём не лекциями и нотациями, а своим примером. Мы сохраняем крепкую связь с родственниками, заботимся о своих родителях, помогаем друг другу. Это наш фундамент, на котором держится весь армянский народ. Поэтому важно передать наши традиции детям, растущим и формирующимся в другом времени. Это довольно непросто, но мы стараемся», — рассказал Эдуард.

Пример родителей очень важен в воспитании детей. По словам Эдуарда, его мать и отец приучали к труду и взаимовыручке не словами и нотациями, а конкретными делами. Они всю жизнь работали: мама — медсестрой, отец — строителем.

«Я видел, как они работали, воспитывали детей, вкладывали в наше будущее. Это передалось и мне, теперь я делаю то же самое для своих детей. Конечно, сейчас стало сложнее объяснить детям важность своего и чужого труда, уважения к старшим. Я даже специально отправлял сына работать грузчиком, чтобы он понял, что не всегда деньги легко достаются и что любой труд надо уважать», — сказал Эдуард.

В семье Погосян обязанности чётко распределены. Муж занят зарабатыванием денег, жена ведёт хозяйство, дети учатся. Помимо домашних забот, Мариам ведёт своё кондитерское дело. При этом все важные решения супруги принимают совместно.

Молодым семьям глава семьи Погосян даёт простой совет — уметь идти на уступки, уважать друг друга и не бросать своих родителей, и, по возможности, как можно дольше жить с ними и поддерживать. Эти принципы прямо отвечают одной из важнейших целей нацпроекта «Демография» — поддержка старшего поколения.

Эдуард и его дети активно участвуют в культурной жизни республики и её армянской диаспоры, которая ежегодно инициирует проведение в Удмуртии межнациональных спортивных турниров, её члены посещают и поддерживают детские дома, преображают и наполняют новыми культурными объектами Ижевск. Так, в ижевском парке Космонавтов армянская община установила памятник создателю армянского алфавита Месроп Маштоцу, а напротив него — памятник первой учительнице.