Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид

Дом барабанов: музыка жизни армянской семьи из Удмуртии

15:39, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Дом барабанов: музыка жизни армянской семьи из Удмуртии
15:39, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
4
0
#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Семьи многонациональной России\n#семьи\n#армяне
Источник фото: Архив семьи Погосян
0

Удмуртия уже давно является вторым домом для многих армян. Представители этого гостеприимного и трудолюбивого народа руководили регионом, строили дома, организовывали тяжёлую промышленность, жили, любили и создавали семьи.

По данным переписи 2021 года, в Удмуртии проживали 2 445 армян. Это седьмое место по численности среди народов, живущих в Удмуртии. Армяне активно стали переселяться в родниковый край с 1960-х годов, кто-то участвовал в больших социалистических стройках, кто-то приезжал за медицинским, педагогическим и техническим образованием, кто-то попадал по распределению на предприятия и в различные учреждения. Однако массово армяне стали приезжать в Удмуртию после развала Советского Союза.

Интересен и тот факт, что армяне участвовали как в строительстве удмуртской государственности, так и в организации тяжёлой промышленности. Год на партийной работе в Вотской автономной области трудился Дереник Апресян: с февраля 1923 года по февраль 1924 года он был заведующим Организационным отделом, а с декабря 1923 года занимал высшую партийную должность в молодой автономии — ответственного секретаря областного комитета РКП(б).

Ещё один представитель армянского народа — Сурен Акопян — возглавлял Удмуртский обком ВКП(б) с 1933 по 1935 год. Большое внимание он уделял развитию тяжёлой промышленности в рамках подготовки и реализации второй пятилетки индустриализации. При активном участии Акопяна на металлургическом заводе был с опережением срока запущен прокатный стан-блюминг — пятый по счёту в СССР.

oTrP1XMHB5s.jpg
Сурен Петросян 
Источник фото: goskatalog.ru

И по сей день многие армяне работают на развитие Удмуртии не только в области экономики, политики и строительства, но и, что немаловажно, культуры. Продолжая серию материалов о крепких супружеских парах, мы расскажем о семье Эдуарда и Мариам Погосян, которые своим примером воспитывают троих детей в духе любви к музыке, семье и ближним.

Эдуард — создатель и художественный руководитель ансамбля народного инструмента «Двин», его супруга Мариам — кондитер и домохозяйка. Они вместе уже почти 20 лет.

Наши герои познакомились в Армении в 2005 году. Роль в создании будущей семьи сыграл друг Эдуарда, который жил по соседству с Мариам и рекомендовал её как хорошую и добрую девушку.

«Рекомендация хорошего друга — это большой плюс. Мы познакомились, Мариам мне понравилась: добрый характер, воспитание, хорошая семья. И вот с тех пор мы строим семью. Сначала жили в Армении, там у нас родился старший сын Джано. Он с детства проявлял тягу к музыке. На Родине Джано окончил музыкальную школу, где освоил игру на армянском барабане», — рассказал Эдуард Погосян.

Глава семьи сам имеет музыкальное образование и вместе с сыном он, переехав в Ижевск, решил создать ансамбль барабанщиков при армянской воскресной школе, в котором главным инструментом стал национальный ударный инструмент «Дхол». В качестве названия ансамбля выбрали имя древней столицы Армении — Двин. Начало творческому коллективу было положено в сентябре 2023 года.

photo_5206431791290901256_y.jpg
Источник фото: архив семьи Погосян

Эдуард Погосян выступает в качестве художественного руководителя, а его сын Джано — солиста и преподавателя. Многие участники ансамбля приходятся друг другу братом или сестрой. Младшие дети, посещая армянскую воскресную школу, видят, как их близкие учатся игре, веселятся, и тоже решают посвятить себя миру ритма. Так, например, младшие сестра и брат Джано тоже влились в «Двин». Это создаёт особую дружескую атмосферу: дети разговаривают на родном языке с близкими по духу и культуре товарищами. 

Ижевский Дом дружбы народов поддерживает ансамбль, предоставляя помещение для репетиций. В каникулы участники «Двина» оттачивают навыки в классе при Армянской церкви. Дети репетируют индивидуально, в том числе и в онлайн-формате.

Барабанщики уже успели покорить сердца ижевчан. За их плечами опыт выступлений на межнациональных и городских праздниках, сцены фестивалей и главных домов культуры Удмуртии. Ижевский Дом дружбы народов приглашает молодых музыкантов «гвоздём» программы своих мероприятий. Также ребята вместе с общиной посещают детские дома, выступая перед воспитанниками.

Интересно, что Дхол воспринимается зачастую как мужской инструмент, однако в ансамбле «Двин» играют и девочки, при этом две из них — Анита и Люсия — выступают в качестве солисток вместе с Джано Погосяном.

f1tRWAwri9w.jpg
Источник фото: архив семьи Погосян

Приобщение детей к национальной музыке является для Эдуарда Погосяна одним из «крючков», наравне с родным языком, для сохранения традиций и культуры в подрастающем поколении. В основе этих традиций лежат уважение и любовь к старшим и неравнодушие к проблемам ближних.

Одной из главных нематериальных ценностей для армян являются имена родителей, которые по традиции переходят внукам.

«Часто мы называем наших детей, особенно первых, в честь родителей. Мой старший сын назван в честь моего отца — Джано, а дочь носит имя мамы — Джульетта. Имена родителей — это самое ценное, что передаётся нашим детям», — подчеркнул Эдуард.

Также одной из главных ценностей для армянской семьи является дом предков. Где бы они не жили, будь то отдельный дом или квартира, это наследие передаётся старшему внуку. Даже если в наследство переходит дом в отдалённой деревне, то он обязательно поддерживается в достойном виде, не продаётся и не забрасывается.

«Эти традиции мы передаём не лекциями и нотациями, а своим примером. Мы сохраняем крепкую связь с родственниками, заботимся о своих родителях, помогаем друг другу. Это наш фундамент, на котором держится весь армянский народ. Поэтому важно передать наши традиции детям, растущим и формирующимся в другом времени. Это довольно непросто, но мы стараемся», — рассказал Эдуард.

Пример родителей очень важен в воспитании детей. По словам Эдуарда, его мать и отец приучали к труду и взаимовыручке не словами и нотациями, а конкретными делами. Они всю жизнь работали: мама — медсестрой, отец — строителем.

«Я видел, как они работали, воспитывали детей, вкладывали в наше будущее. Это передалось и мне, теперь я делаю то же самое для своих детей. Конечно, сейчас стало сложнее объяснить детям важность своего и чужого труда, уважения к старшим. Я даже специально отправлял сына работать грузчиком, чтобы он понял, что не всегда деньги легко достаются и что любой труд надо уважать», — сказал Эдуард.

В семье Погосян обязанности чётко распределены. Муж занят зарабатыванием денег, жена ведёт хозяйство, дети учатся. Помимо домашних забот, Мариам ведёт своё кондитерское дело. При этом все важные решения супруги принимают совместно.

Молодым семьям глава семьи Погосян даёт простой совет — уметь идти на уступки, уважать друг друга и не бросать своих родителей, и, по возможности, как можно дольше жить с ними и поддерживать. Эти принципы прямо отвечают одной из важнейших целей нацпроекта «Демография» — поддержка старшего поколения.

Эдуард и его дети активно участвуют в культурной жизни республики и её армянской диаспоры, которая ежегодно инициирует проведение в Удмуртии межнациональных спортивных турниров, её члены посещают и поддерживают детские дома, преображают и наполняют новыми культурными объектами Ижевск. Так, в ижевском парке Космонавтов армянская община установила памятник создателю армянского алфавита Месроп Маштоцу, а напротив него — памятник первой учительнице.

15:39, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
4
0
#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Семьи многонациональной России\n#семьи\n#армяне

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Насколько беден ваш вокабуляр?

11:48, 04 сентября, 2024

Лёгкий тест про национальную кухню

15:39, 14 июня, 2024

Пословицы, которые означают не то, что вы думали

13:56, 17 мая, 2024

Цитаты, которых никто не говорил. Или говорил?

17:01, 19 марта, 2024

В книге было не так

16:08, 29 декабря, 2023

Что этот бумер делает на нашей вписке?

15:48, 29 декабря, 2023

Пасхалки в кино, которые вы не заметили

15:12, 01 декабря, 2023

Исторические личности, которых вы точно знаете

15:11, 01 декабря, 2023

Оружейный диктант лайт

16:41, 29 сентября, 2023

Животные, о которых вы не слышали

16:36, 29 сентября, 2023

Банкноты РФ

17:07, 14 июля, 2023

Эффект бабочки: какие события в мире могли не произойти

12:13, 05 мая, 2023

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Нарушившую этические нормы судью из Удмуртии лишили полномочий

17:20, 14 октября, 2024
13882

Четыре исчезнувших деревни Удмуртии внесли в Госкаталог географических названий

11035
17:40, 14 октября, 2024

Жители Удмуртии могут увидеть комету Цзыцзиньшань — ATLAS

7984
17:00, 14 октября, 2024

Всероссийские соревнования по фигурному катанию пройдут в Ижевске

7339
17:00, 12 октября, 2024

С начала года 384 педагога в Удмуртии вышли на пенсию досрочно

6946
11:00, 12 октября, 2024

Киев потерял Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР

15:08, 16 октября, 2024
848

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Казани

747
11:01, 12 октября, 2024

ВТБ представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами в цифровых рублях

572
14:45, 16 октября, 2024

В Иркутске после видео с массовым нарушением ПДД водителям разрешили разворот

567
17:22, 12 октября, 2024

Поселок Островское в ДНР перешел под контроль российских военных

547
15:16, 11 октября, 2024

Пляж в Австралии закрыли из-за вынесенных морем загадочных черных шаров

10:58, 16 октября, 2024
4401

Президент Венесуэлы обвинил Илона Маска в финансировании попытки госпереворота

3961
16:28, 15 октября, 2024

Назад в будущее: шарлатаны с «машиной времени» обманули сотни пенсионеров в Индии

1558
15:18, 15 октября, 2024

Пришедшим на скандальную оперу в Германии зрителям потребовалась помощь врачей

853
17:59, 16 октября, 2024

Больше 90 грабивших бензовоз нигерийцев погибли в результате взрыва

829
16:54, 16 октября, 2024

Лонгриды

В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов

09:33
89

«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья

16:50, 03 октября, 2024
7455

Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани»

15:39, 03 октября, 2024
463

Русь Дружинная

09:33, 18 сентября, 2024
1586

Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя

12:55, 28 августа, 2024
1949

Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна

14:20, 06 августа, 2024
1622

Жизнь до и после

09:57, 01 августа, 2024
894

Из Удмуртии в столичные рантье

17:49, 22 июля, 2024
1389

Чистая природа — главный смысл нашей работы

14:52, 17 июля, 2024
8112

Время альтернативной энергии

11:58, 05 июля, 2024
9672

Праздник для всей семьи

14:00, 01 июля, 2024
2889

БУММАШ - заводской бум

13:22, 26 июня, 2024
9317

Статьи

На слиянии трёх миров: жизнь бесермянской семьи у края Удмуртии

15:47
2

Их свела сама судьба: как уроженцы Беларуси познакомились в Калининграде и обосновались в Ижевске

15:44
4

Как вторая родина Исмаиловых помогает воспитывать любовь к Азербайджану

15:42
4

Быковы: русские и татары под одной крышей

15:40
4

Дом барабанов: музыка жизни армянской семьи из Удмуртии

15:39
4

Жить в любви: простые истины удмуртской семьи

15:36
9

Осторожно, миопия: почему при школьной близорукости нельзя медлить

17:55, 15 октября, 2024
62

В ижевском Техникуме радиоэлектроники и информтехнологий начали готовить специалистов для телеком-отрасли

10:40, 09 октября, 2024
222

Датабанк высадил яблони в центре Ижевска

15:35, 01 октября, 2024
332

В Ижевске впервые состоялась конференция по развитию фитнеса

12:55, 30 сентября, 2024
1354

Вспоминая ижевскую трагедию

17:55, 26 сентября, 2024
536

«Датабанк» подарил здание патриотическим клубам Глазова

08:00, 26 сентября, 2024
308

Что почитать, пока осень не вступила в свои права?

17:00, 20 сентября, 2024
129

Х5 Group начала сотрудничать с первым в Удмуртии фермерским агроагрегатором

13:15, 16 сентября, 2024
1717

В школу — с «Первоклассным мороженым»

14:15, 13 сентября, 2024
425

«КОМОС-Логистика» и «Интерпартнёр» — 12 лет сотрудничества

14:20, 12 сентября, 2024
203

Мимо «Команды Удмуртии 2.0»

10:25, 06 сентября, 2024
525

Что почитать в начале осени?

10:10, 05 сентября, 2024
146

Сложные зелёные лёгкие

11:54, 04 сентября, 2024
214

В Ижевске на стадионе «Динамо» прошёл летний этап спартакиады работников агрохолдинга «КОМОС ГРУПП»

11:10, 30 августа, 2024
436