Жителям Ижевска стало проще выбирать и покупать электронику и бытовую технику. Дело в том, что 16 марта в столице Удмуртской Республики открылся центр терминальной торговли известного федерального дискаунтера «Ситилинк».

Уже сейчас ижевчанам доступны 7 тыс. наименований товаров, которые представлены на складе, расположившемся в торговом центре «Аврора» на Удмуртской, 304. Кроме того, можно заказать товары со склада в Казани – это около 10-15 тыс. наименований. На центральном складе «Ситилинк» в Москве – более 50 тыс. наименований компьютерной, цифровой, бытовой и садовой техники, офисной мебели и других наименований. Доставка из Казани займет один день, из Москвы – от 2 до 4 дней.

Как рассказал директор розничной сети «Ситилинк» Александр Лозовский, в ближайший год в Ижевске планируется открыть две точки заказа и выдачи товара «Ситилинк-мини». Позже подобные пункты появятся в остальных городах Удмуртии.

Компания «Ситилинк» - один из крупнейших онлайн-ритейлеров в России - образовалась в 2008 году. В настоящее время дискаунтер в том или ином формате присутствует в более чем в 250 городах России. Таких больших магазинов, как в Ижевске, - более 32 в 26 городах. Оборот сети в 2016 году превысил 44,5 млрд рублей. Ежедневно на сайт citilink.ru заходят 460 тыс. человек, на портале зарегистрировано 2 млн пользователей.

По словам Александра Лозовского, «Ситилинк» обладает целым рядом преимуществ. Для того чтобы увидеть все разнообразие товаров и сделать заказ совсем не нужно идти в магазин: «Ситилинк» - это электронный дискаунтер. У нас нет полок, вся витрина сосредоточена на экране электронных терминалов в самом центре или на экранах компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов клиентов. Заказ можно сделать где и когда угодно – по дороге на работу, домой, с планшета, со стационарного устройства».

Бесспорным достоинством «Ситилинк» также является высокая экспертиза в ключевых товарных группах, широкий ассортимент из числа электроники, компьютерной и бытовой техники. Также сеть предлагает низкие цены. В дни открытия – а праздник длился с 16 по 19 марта – ижевчане могли купить товары по специальной цене. За 4 дня магазин посетили около 15 тыс. жителей Ижевска и Удмуртии. Продажи на открытии ижевского склада были самыми высокими по сравнению с другими открытиями в розничной сети за последний год.

«Кроме того, в «Ситилинк» - высочайшее качество обслуживания. В числе преимуществ могу еще назвать удобство – сайт удобный, заказывать товар удобно, оплачивать удобно, получать заказы тоже удобно. Мы стараемся представить все то, что максимально важно и ценно для покупателя», - добавил Лозовский.

Он рассказал, что сети удается держать низкие цены в первую очередь за счет отсутствия традиционных и привычных всем полок с товарами. Компании не приходится тратиться на аренду площадей, зарплату армии продавцов-консультантов.

«Мы предлагаем товары, которые не нужно примерять. Ключевыми характеристики товара являются не визуальные, а технические параметры. То есть не обязательно брать товар, осматривать и щупать его, чтобы принять решение о покупке», - считает Лозовский.

Он добавил, что бесконечность электронной полки накладывает на «Ситилинк» обязательство по конструированию удобной навигации на сайте, чтобы покупатель не путался в разнообразии представленных товаров, чтобы каждый мог найти именно то, что ему нужно.

Выбрав нужный товар, клиент может заказать его одним из трех способов:

- на сайте citilink.ru;

- по телефону 8 (3412) 26-04-04;

- через терминал на складе в «Авроре».

«Предоплата за заказ не требуется, оплата происходит в момент получения, при этом неважно, каким способом человек планирует получить свой товар – в центре терминальной торговли, дома с доставкой курьером или в «Ситилинк-мини», которые мы планируем в ближайшее время открыть», - рассказал Лозовский.

В настоящее время курьерская доставка действует только на территории Ижевска. Жителям других населенных пунктов доступна доставка почтой по предоплате.

Если у покупателя нет возможности оплатить товар сразу, компания предлагает оформить кредит. При этом «Ситилинк» предоставляет услугу онлайн-кредита, когда заявку подают через сайт. Кредитный договор можно оформить позже, при получении товара. Сотрудники дискаунтера отмечают, что этим предложением клиенты пользуются все чаще.

Александр Лозовский рассказал, что за последние годы жители России стали больше понимать в онлайн-торговле, стали больше доверять платежам через интернет: «На открытии центра в Ижевске мы видели клиентов разного возраста – от школьников до пенсионеров. И практическим все с терминалами электронной торговли были на «ты», помощь наших сотрудников никому не требовалась».

В 2016 году объемы интернет-торговли выросли примерно на 20% относительно результатов 2015 года. В «Ситилинк» рост немного превышает среднерыночные показатели.

Безусловно, сложная экономическая ситуация в стране наложила свой отпечаток на интернет-торговлю. С одной стороны, покупательская способность населения уменьшилась. Большая часть бюджета населения теперь уходит на оплату услуг и товаров первой необходимости – продуктов, коммунальных услуг, транспорта, одежды. Все меньше остается денег на товары из категории бытовой техники и электроники – тех, что предлагает «Ситилинк».

С другой стороны, ситуация заставляет людей искать лучшие предложения на рынке. Интернет позволяет легко и быстро сравнить предложения различных игроков рынка. Это, в свою очередь, подталкивает покупателей к онлайн-покупкам.

«Растет количество покупок со страховкой. То есть покупатели хотят обезопасить себя на год-два-три от разного рода неожиданностей со стороны купленной ими техники», - рассказал Лозовский.

«Ситилинк» предлагает клиентам множество сервисов – доставку, кредитование, страховку, продленную гарантию. Все они востребованы.

Однако в этом многообразии есть несколько ключевых. В частности, клиенты «Ситилинк» могут одновременно с покупкой бытовой техники заказать услугу её установки: повесить телевизор на стену, установить холодильник или стиральную машину.

Кроме того, на сайте «Ситилинк» есть сервис «Конфигуратор». Он позволяет легко подобрать комплектующие, сконфигурировать компьютер. После оформления заказа инженеры ритейлера оперативно свяжутся с клиентом, помогут, расскажут, посоветуют. «Конфигуратор» поможет также с подбором расходных материалов, например картриджей для принтера.

Теперь все многообразие товаров и сервисов стало доступно жителям Ижевска. Оценить качество и удобство сети «Ситилинк» может каждый желающий.