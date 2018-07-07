Главный трофей НХЛ был выставлен в фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьевых горах.

Москва. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал Кубок Стэнли в Москве. Об этом в социальных сетях рассказал оргкомитет ЧМ-2018 «Россия-2018».

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Главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был выставлен в фан-зоне мирового первенства на Воробьевых горах. Пообщаться со знаменитым хоккеистом и сфотографироваться с наградой мог каждый желающий во время фестиваля болельщиков ФИФА.

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Напомним, Александр Овечкин выиграл Кубок Стэнли впервые в карьере. В начале июня «Вашингтон Кэпиталз», за который играет российский нападающий, обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3.