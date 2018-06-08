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Овечкина объявили самым ценным игроком плей-офф НХЛ

10:19, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
10:19, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#достижения\n#США\n#награды\n#хоккей\n#Александр Овечкин\n#НХЛ
Фото: facebook.com/Russiahockey
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Накануне команда «Вашингтон Кэпиталз» с его участием выиграла Кубок Стэнли.  

Вашингтон. США. Россиянин Александр Овечкин получил престижную награду американского хоккея - «Конн Смайт Трофи». Этот приз вручают самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает RT

В четверг, 7 июня, команда «Вашингтон Кэпиталз» впервые в своей истории выиграла Кубок Стэнли, одержав победу в гостях над «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3.   

В 24 поединках плей-офф НХЛ нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 27 очков, забив 15 голов. Это сделало его лучшим снайпером розыгрыша Кубка Стэнли нынешнего сезона. 

Добавим, в составе «Вашингтона» кроме Александра Овечкина играют российские хоккеисты Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

10:19, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
319
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#спорт\n#достижения\n#США\n#награды\n#хоккей\n#Александр Овечкин\n#НХЛ

 

 

 


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