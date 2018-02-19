За прокат Тесса Вертью и Скотт Моир получили 83,67 балла и заняли первую строчку личного первенства.

Пхенчхан. Южная Корея. На Олимпиаде канадские фигуристы поставили новый мировой рекорд в короткой программе. В танцах на льду за прокат Тесса Вертью и Скотт Моир получили 83,67 балла и заняли первую строчку личного первенства.

Получив оценки судей, среди танцевальных пар они побили прежнее достижение, которое сами и поставили, пишут Известия.ру. Отрыв от предыдущего рекорда в 82,68 балла, установленного на этапе Гран-при в Канаде, составил всего один балл.

По результатам первого дня проката танцевальных пар на втором месте оказались французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. За свою программу они получили 81,93 балла. На третьей строчке расположились американцы Мэдисон Хабелл и Захари Доноуи с активом в 77,75 балла.

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев за свою короткую программу смогли набрать всего 75,47 балла. В турнирной таблице они находятся на шестом месте.