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      На Олимпиаде канадские фигуристы поставили новый мировой рекорд в короткой программе

      10:40, 19 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      10:40, 19 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      1164
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#рекорд\n#фигурист\n#фигурное катание
      Фото: vk.com
      1164
      0

      За прокат Тесса Вертью и Скотт Моир получили 83,67 балла и заняли первую строчку личного первенства.

      Пхенчхан. Южная Корея.  На Олимпиаде канадские фигуристы поставили новый мировой рекорд в короткой программе. В танцах на льду за прокат Тесса Вертью и Скотт Моир получили 83,67 балла и заняли первую строчку личного первенства. 

      Получив оценки судей, среди танцевальных пар они побили прежнее достижение, которое сами и поставили, пишут Известия.ру. Отрыв от предыдущего рекорда в 82,68 балла, установленного на этапе Гран-при в Канаде, составил всего один балл.  

      По результатам первого дня проката танцевальных пар на втором месте оказались французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. За свою программу они получили 81,93 балла. На третьей строчке расположились американцы Мэдисон Хабелл и Захари Доноуи с активом в 77,75 балла.  

      Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев за свою короткую программу смогли набрать всего 75,47 балла. В турнирной таблице они находятся на шестом месте. 

      10:40, 19 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      1164
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#рекорд\n#фигурист\n#фигурное катание

       

       

       

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