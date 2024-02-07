Житель Волгоградской области потратил в магазине 2,2 миллиона рублей на молоко

Волгоград. Волгоградская область. 70 тыс. литров молока за один поход в магазин купил житель Волгоградской области. При этом он потратил 2,2 млн рублей, пишет Газета.ру со ссылкой на V1.

Информация о рекордной покупке появилась в СМИ по результатам анализа магазинных чеков жителей региона за 2023 год. Для чего покупателю понадобилось столько молока, как такой объем смог отгрузить один магазин, и на чем его вывозили – не уточняется.

В топ-3 рейтинга самых крупных покупок в продмагах Волгоградской области вошел также отпечатанный в Среднеахубинском районе чек на 144 тыс. куриных яиц. За них было уплачено 946 тыс. рублей.

А в Быковском районе по данным кассовой отчетности неизвестный приобрел арбузов на 772 тыс. рублей.