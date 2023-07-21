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Спортсменка из Дебесского района установила гиревой рекорд Удмуртии в весовой категории до 63 кг

15:03, 21 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Спортсменка из Дебесского района установила гиревой рекорд Удмуртии в весовой категории до 63 кг
15:03, 21 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
94
0
#Удмуртия\n#спорт\n#сельские спортивные игры\n#рекорд
Фото: Валентина Калашникова "ВКонтакте"
94
0

54-летняя Валентина Калашникова подняла 16-килограммовый снаряд 192 раза.

Дебесы. Удмуртия. Спортсменка из Дебесского района установила новое для Удмуртии достижение в гиревом спорте. Об успехе рекордсменки на Республиканских сельских спортивных играх в Уве сообщил глава районной администрации Андрей Иванов в соцсети «ВКонтакте».

54-летняя Валентина Калашникова показала рекордный результат в весовой категории до 63 кг. Она подняла 16-килограммовую гирю 192 раза. Процесс занял ровно 10 минут.

Судя по информации на странице Валентины Калашниковой в соцсети «ВКонтакте», помимо гиревого спорта она занимается лыжными гонками, велопробегами и с увлечением ведет домашнее хозяйство.

15:03, 21 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
94
0
#Удмуртия\n#спорт\n#сельские спортивные игры\n#рекорд