Спортсменка из Дебесского района установила гиревой рекорд Удмуртии в весовой категории до 63 кг

Дебесы. Удмуртия. Спортсменка из Дебесского района установила новое для Удмуртии достижение в гиревом спорте. Об успехе рекордсменки на Республиканских сельских спортивных играх в Уве сообщил глава районной администрации Андрей Иванов в соцсети «ВКонтакте».

54-летняя Валентина Калашникова показала рекордный результат в весовой категории до 63 кг. Она подняла 16-килограммовую гирю 192 раза. Процесс занял ровно 10 минут.

Судя по информации на странице Валентины Калашниковой в соцсети «ВКонтакте», помимо гиревого спорта она занимается лыжными гонками, велопробегами и с увлечением ведет домашнее хозяйство.