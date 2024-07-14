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В Дональда Трампа стрелял 20-летний местный житель

12:26, 14 июля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Дональда Трампа стрелял 20-летний местный житель
12:26, 14 июля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
65
0
#США\n#Дональд Трамп\n#покушение
Фото: pxhere.com
65
0

Кандидат на пост президента США получил ранение уха.

Пенсильвания. США. Вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании было совершено покушение на Дональда Трампа. Он получил ранение в ухо. О происшествии сообщил Интерфакс

Нападавший беспрепятственно расположился с оружием на крыше рядом с местом проведения митинга. В результате стрельбы снайпера один из сторонников Трампа был убит, еще двое получили тяжелые ранения. 

Американские СМИ сообщают, что стрелявший был ликвидирован. По предварительным данным, им оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс из пригорода Питтсбурга. 

Расследование ведет ФБР.

 

12:26, 14 июля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
65
0
#США\n#Дональд Трамп\n#покушение