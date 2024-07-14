В Дональда Трампа стрелял 20-летний местный житель

Пенсильвания. США. Вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании было совершено покушение на Дональда Трампа. Он получил ранение в ухо. О происшествии сообщил Интерфакс.

Нападавший беспрепятственно расположился с оружием на крыше рядом с местом проведения митинга. В результате стрельбы снайпера один из сторонников Трампа был убит, еще двое получили тяжелые ранения.

Американские СМИ сообщают, что стрелявший был ликвидирован. По предварительным данным, им оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс из пригорода Питтсбурга.

Расследование ведет ФБР.