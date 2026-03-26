Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула осудили за негативный комментарий в интернете о сотрудниках полиции. Об этом сообщает Сарапульский городской суд Удмуртии.

Установлено, что 10 июля 2024 года житель Сарапула написал в группе «Злой Сарапульчанин» в соцсети «ВКонтакте» комментарий, оскорбляющий сотрудников полиции. 2 марта 2026 года в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Отмечается, что указанная группа является открытой и её посты могут посмотреть все желающие. На момент осуществления проверки комментарий жителя Сарапула не был удалён.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении мужчина частично признал свою вину, раскаялся в содеянном и пояснил, что не хотел оскорбить сотрудников полиции.

Так как обвиняемый ранее не привлекался к административной ответственности, помощник прокурора просил назначить ему минимальное наказание. В результате 24 марта Сарапульский суд обязал местного жителя выплатить штраф 11 тыс. рублей.