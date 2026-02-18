Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии осудили мужчину, который пьяный и обнажённый угрожал полиции

17:40, 18 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии осудили мужчину, который пьяный и обнажённый угрожал полиции
17:40, 18 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
177
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#полиция\n#угрозы\n#штраф
Источник фото: ИИ
177
0

При этом у него в руке был кухонный нож.

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии осудили 46-летнего жителя Каракулино, который в угрожал полиции. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В ноябре 2025 года мужчина, находясь в Каракулино, несколько раз звонил в полицию и заявлял, что ранее на Казанском вокзале Москвы пропала его сожительница, а у него похитили паспорт и телефон. Когда сотрудники МВД приехали к звонившему домой, то обнаружили его пьяным и обнажённым. 

Оперуполномоченный сотрудник группы уголовного розыска предъявил мужчине служебное удостоверение, предложил одеться и продолжить разговор в отделении полиции. Но в ответ «потерпевший» повёл себя неадекватно, схватил кухонный нож и начал угрожать сотрудникам МВД. Чтобы защитить себя и стажёра, оперуполномоченный смог убедить злоумышленника прекратить противоправные действия.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сарапульский районный суд назначил обвиняемому штраф в размере 50 тыс. рублей. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:40, 18 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
177
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#полиция\n#угрозы\n#штраф